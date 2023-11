Krypto-Börse Bittrex Global kündigt Schliessung an

Die in Liechtenstein ansässige Kryptobörse Bittrex Global wird ihren Betrieb einstellen. Die Aussetzung des Handels beginnt bereits am 4. Dezember. Nutzer, die US-Dollar halten, müssen ihre Gelder vorher in Euro oder Kryptowährungen konvertieren, um reibungslose Abhebungen zu gewährleisten.

Diese Entscheidung steht im Einklang mit der Einstellung des Betriebs von Bittrex in den USA aufgrund regulatorischer Unsicherheiten im April 2023. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hatte Bittrex Global beschuldigt, als nicht registrierte Börse, Broker und Clearing-Agentur zu agieren. Die SEC behauptete, dass die Börse mit Token handelte, die als Wertpapiere an der Börse eingestuft wurden.

It is with great regret that we inform you that Bittrex Global has decided to wind down its operations.

Effective Monday 4 December 2023, all trading activity on Bittrex Global will be disabled. After that date, customers will only be able to withdraw assets as part of the…

— Bittrex Global (@BittrexGlobal) November 20, 2023