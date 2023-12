Der Ledger Library Exploit

Der heute aufgetretene Exploit in der Ledger Library, die in viele Krypto-Projekte integriert ist, hat weit verbreitete Besorgnis und Marktinstabilität ausgelöst. Dieses Ereignis verdeutlicht die allgegenwärtigen Risiken in der digitalen Vermögenslandschaft, insbesondere im aufstrebenden Bereich der dezentralen Finanzen (DeFi).

Der Kern der Krise liegt in einer kritischen Schwachstelle in der "LedgerHQ"-Bibliothek, einer Softwarekomponente, welche von verschiedenen dezentralen Anwendungen (Dapps) verwendet wird. Die Sicherheitslücke ermöglichte das Einschleusen von bösartigem Code in die Frontends zahlreicher Dapps und setzte die Nutzer und ihr Vermögen einem erheblichen Risiko aus.

Die Art von Schwachstelle, welche ausgenutzt wurde, wird oft als "Lieferkettenangriff" (engl. supply chain attack) bezeichnet. Dabei stellt nicht das Endprodukt die Angriffsfläche dar, sondern ein Bestandteil davon. Solche Angriffe sind besonders heimtückisch, weil sie gleichzeitig mehrere Systeme angreifen können, die dieselbe kompromittierte Komponente nutzen. In diesem Fall fungierte die Ledger Library als Kanal und verbreitete den bösartigen Code schnell über verschiedene Plattformen. Diese weitreichende Auswirkung unterstreicht die Vernetzung moderner Kryptoplattformen und die Kaskadeneffekte, die durch einen einzigen Ausfallpunkt entstehen können.

ledger asks to use connect-kit loader to load connect-kit, but even if you follow the best practices and pin the version of the loader loader, it fetches the latest version of connect-kit >=1.0.0, <2.0.0.

this has allowed the attackers to infiltrate a shitton of libraries by…

— banteg (@bantg) December 14, 2023