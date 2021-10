Die Anwendungsfälle von nicht-fungiblen Token (NFTs)

Einige Leute argumentieren, dass der derzeitige NFT-Wahn nicht so bald verschwinden wird. Und dies trotz der Tatsache, dass viele Branchenexperten und Führungskräfte den Zug verpasst haben. Immer mehr Menschen und auch Unternehmen beginnen, die Möglichkeiten von NFTs zu erkunden.

Ein kurzer Blick auf die Anwendungsfälle der digitalen NFTs: Bei nicht-fungiblen Token geht es weniger um teure Bilder als vielmehr um die Erforschung neuer Technologien und damit um potenzielle Erlösmodelle und Anwendungsfälle für das Metaverse.

Digitale Kunst und Sammlerstücke

Die ersten NFT-Projekte begannen recht früh. Bereits 2017, inmitten der ICO-Manie und des Krypto-Bullenlaufs, wurden die CryptoPunks als eine der ersten NFTs auf der Ethereum-Blockchain veröffentlicht. Zu diesem Zeitpunkt schenkten nicht viele von uns den 10’000 einzigartigen digitalen Kunstwerken, die alle über die Blockchain digital verknappt wurden, wirklich viel Aufmerksamkeit. Jedes Stück wurde algorithmisch mit Computercode generiert. So waren keine zwei Bilder exakt gleich und einige Merkmale waren seltener als andere. Ein NFT, der das Eigentum an einem dieser verpixelten Punks repräsentiert, wurde kürzlich für über sechs Millionen USD verkauft. Der Erfolg dieses Projekts löste eine grosse Welle von codegenerierten Kunstprojekten aus, die heute auf Marktplätzen wie Opensea und Solanart zu beachtlichen Summen gehandelt werden.

Anfang März dieses Jahres wurde ein NFT eines als „Beeple“ bekannten digitalen Künstlers in einer einzigartigen Auktion bei Christie’s verkauft. Das grösste NFT-Projekt – zumindest gemessen an der Medienaufmerksamkeit – verkaufte einen einzelnen NFT für 69 Millionen US-Dollar, womit der Künstler zu den drei „wertvollsten“ lebenden Künstlern gehört. Beeple selbst sieht dies als „das nächste Kapitel der Kunstgeschichte“. Später in diesem Jahr wurde ein weiteres rein digitales Werk für nicht weniger als 2.9 Millionen US-Dollar verkauft.

Auch wenn digitale Kunst derzeit der beliebteste Anwendungsfall zu sein scheint, ergeben sich die Bewertung und die Daseinsberechtigung vieler anderer NFTs nicht nur aus dem Besitz des Eigentumsrechts an subjektiv ästhetischen, seltenen oder zufällig generierten digitalen Vermögenswerten.

Videospiele

Die Videospielbranche ist prädestiniert für den Einsatz von NFTs. Die Erforschung der Anwendungsfälle begann auch hier relativ früh. Früh in der Kryptozeit bedeutet 2017, als das berühmte Blockchain-Spiel CryptoKitties herauskam. Neben dem Handel mit diesen NFTs können die virtuellen Katzen gezüchtet werden, tragen eine eindeutige Nummer und ein eigenes Genom mit DNA und verschiedenen Attributen (cattributes), die an die Nachkommen weitergegeben werden können. Das Spiel war einer der frühesten Versuche, die Blockchain für diese NFT-Version von Tamagotchi einzusetzen. Im Dezember 2017 überlastete die Popularität des Spiels das Ethereum-Netzwerk, was zu einer massiven Verlangsamung der Transaktionsgeschwindigkeit sowie zu astronomisch hohen Transaktionsgebühren führte.

Vier Jahre später haben die Raffinesse und Kreativität von Blockchain-Spielen enorm zugenommen. Es geht nicht mehr nur um Züchten und Sammeln. Es sind die ersten relevanten und frei zugänglichen „Pay-to-Earn“-Spiele entstanden. Ein gutes Beispiel dafür ist das von Pokémon inspirierte Spiel Axie Infinity. Es ist derzeit nicht nur die teuerste NFT-Sammlung mit mehr als 42 Millionen US-Dollar Umsatz im Juni 2021, sondern auch das erste kryptowährungsbasierte Spiel, das es einigen Menschen in Entwicklungsländern ermöglicht, damit ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Um das Handels- und Kampfspiel spielen zu können, müssen man mindestens sechs Axie NFTs besitzen. Als Belohnung erhält man eine Kryptowährung zurück, die zum Erwerb von Gegenständen im Spiel verwendet oder auf dem freien Markt verkauft werden kann. Da Axie NFTs für die meisten Menschen in Entwicklungsländern zu teuer sind, beantragen sie Stipendien über Foren wie Reddit. Die NFT-Besitzer stellen die Axie-NFTs zur Verfügung, während die Stipendienbewerber das Spiel tatsächlich spielen. Die Einnahmen in Kryptowährungen werden dann zwischen den beiden Parteien aufgeteilt. Je nachdem, wo auf der Welt Sie leben, können Axie NFTs entweder eine Investition mit passivem Einkommen sein oder eine echte Alternative zu Ihrem Job darstellen.

Zusätzlich zu diesen Beispielen erleichtern (und beschleunigen) NFTs die Monetarisierung von Spielen – insbesondere von Ingame-Gegenständen. Denkt man an das „Metaverse“, wird dieser Gedanke in Bezug auf das Eigentum an digitalen Gegenständen und deren plattformübergreifende Nutzung sehr relevant.

Musik und Unterhaltung

Als letztes Jahr durch die Covid-19-Massnahmen Live-Konzerte abgeschafft wurden, wurde die Musikindustrie auf den Kopf gestellt. Jetzt, da die Welt weiterhin überwiegend digital ist, suchen Künstler nach Möglichkeiten, mit ihrem Publikum in Kontakt zu treten und etwas neues zu schaffen sowie die verlorenen Einnahmequellen zu kompensieren. NFTs ermöglichen es den Künstlern, mit ihren Fans in Kontakt zu treten und ihnen neue Erlebnisse zu bieten. Das Anbieten exklusiver Erlebnisse, wie z.B. lebenslanger VIP-Konzertzugang für NFT-Besitzer, ist nur einer der am einfachsten umzusetzenden Anwendungsfälle. Richtig interessant wird es jedoch, wenn wir über die Unterbrechung der Wertschöpfungskette sprechen. Da es in der Musikindustrie viele „Zwischenhändler“ gibt (Produktionsfirmen, Labels, Streaming-Anbieter usw.), eröffnen NFTs den Künstlern die Möglichkeit, direkt an ihre Fans zu verkaufen. Künstler können sich auch besonders um ihre „Superfans“ kümmern, indem sie neue Musik an sie vermarkten und verkaufen sowie ihnen Kunstwerke, Konzertkarten und Fanartikel anbieten. Richtig gemacht, bieten NFTs die Leichtigkeit des Internetvertriebs (man denke an Napster), aber mit bereits eingebautem Schutz der digitalen Rechte (man denke an iTunes).

Kombinieren Künstler NFTs mit digitalen Events, wie z.B. das erste digitale Konzert von Travis Scott, bei dem über 12 Millionen Menschen live dabei waren, sind der Vorstellungskraft für unser zukünftiges Metaverse plötzlich keine Grenzen mehr gesetzt.

Trotz der fortgeschrittenen Digitalisierung der Welt können wir sicher sein, dass die Menschen immer in der physischen Welt leben werden. Die Frage ist jedoch, wo wir den grössten Teil unserer Zeit und unserer Ressourcen verbringen werden. Und wie verschmelzen unsere beiden Welten zu einer einzigen, vernetzten Welt? Es gibt in der Tat mehrere globale Projekte, die derzeit versuchen, unsere reale „physische“ Welt mit unserer digitalen Welt zu verschmelzen und die Wertschöpfung zwischen beiden Welten auszugleichen. Dies sind wahrscheinlich die zukunftsträchtigsten Anwendungsfälle, die unsere Zukunft prägen und neue und verbesserte Geschäftsmodelle schaffen werden.