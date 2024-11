Bitcoin erreicht nach US-Wahl neue Höchststände

Bitcoin hat diese Woche zweimal ein neues Allzeithoch (ATH) erreicht, am 6. November die 75'000 USD-Marke durchbrochen und sich am 7. November 77'000 USD genähert. Dieser Anstieg wurde in erster Linie durch die positive Marktstimmung im Zusammenhang mit Trumps Sieg angetrieben.

Auch Bitcoin-ETFs haben einen deutlichen Anstieg des Anlegerinteresses verzeichnet, wobei der BTC-ETF von Blackrock an einem einzigen Tag einen Rekordbetrag von 1.1 Milliarden US-Dollar anlockte. Kurzfristig könnte die Wiederwahl von Trump zum Präsidenten dazu führen, dass aus Angst aus dem Markt genommene Gelder auf den Markt drängen und den BTC-Preis auf neue Höchststände treiben. Der BTC-ETF könnte in den kommenden Handelstagen Nettozuflüsse verzeichnen, was darauf hindeutet, wie optimistisch die Wall-Street-Institutionen die Marktaussichten einschätzen. Das Long-to-Short-Verhältnis der Konten auf dem Terminmarkt liegt unter 1, was darauf hindeutet, dass institutionelle Anleger auf dem Kryptomarkt Long-Positionen über Termingeschäfte eingehen. Derzeit befindet sich der Markt in einer Konsensphase, in der er auf steigende Kurse setzt.

Mögliche Auswirkungen von Trumps Sieg auf den Krypto-Markt

Mittel- bis langfristig könnte Trumps Wahl BTC zugutekommen, aber seine politische Richtung könnte auch die Inflation in den USA erhöhen, wobei die Zinssätze mittel- bis langfristig möglicherweise über 3.5% bleiben werden. Mit dem Durchmarsch der Republikaner im Kongress könnte es zu positiven Entwicklungen im regulatorischen Rahmen für den Krypto-Markt kommen, was sich langfristig positiv auf die Branche auswirken würde.

Auf dem Derivatemarkt steigt die implizite Volatilität (IV) auf dem Optionsmarkt, wobei es kurzfristig zu einem Anstieg der IV von BTC kommt. Dadurch werden Dual-Currency-Anlageprodukte zu einer attraktiven Wahl. Das Open Interest auf dem Futures-Markt ist kurzfristig um 900 Millionen US-Dollar gestiegen, was darauf hindeutet, dass Händler auf eine hohe Volatilität in der Zukunft setzen. Da die Marktkapitalisierung von Stablecoins einen neuen Höchststand erreicht hat und bei etwa 160 Milliarden US-Dollar liegt, besteht zudem Spielraum für eine erhebliche Hebelwirkung auf dem Markt. Dies könnte dazu führen, dass BTC innerhalb der nächsten drei Monate einen Wert von 100'000 US-Dollar erreicht.

Der Erfolg von Trump-Memecoins

Die Aufregung um die US-Wahl hat auch zu einem Anstieg von Trump-bezogenen Memecoins geführt. Diese Token verzeichneten diese Woche ein beträchtliches Handelsvolumen und eine hohe Preisvolatilität. Memecoins leben von fesselnden Narrativen, die die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, oft angetrieben von viralen Memes oder weithin bekannten Symbolen, die von begeisterten Communities unterstützt werden.

Der Anstieg von Trump-Memecoins im Zusammenhang mit den US-Wahlen ist ein Paradebeispiel dafür. Seine polarisierende Persönlichkeit und seine Offenheit gegenüber Kryptowährungen sorgen für seine ständige Präsenz in den Medien und befeuern die Debatte und das spekulative Interesse. Dieser Trend unterstreicht, wie die Aufmerksamkeit des Marktes den Hype um Memecoins antreibt. Solange Trump im Mittelpunkt des Medieninteresses steht, werden diese Coins weiterhin auf Aufmerksamkeit stossen und möglicherweise die Krypto-Landschaft im Allgemeinen beeinflussen.