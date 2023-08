Base: die Layer-2-Blockchain der Kryptobörse Coinbase

Vor einer Woche lancierte die führende US-Kryptobörse Coinbase ihre eigene Layer-2-Blockchain. Base basiert auf dem Skalierungsstack der Optimism-Plattform und soll der Börse die leichte Integration von Blockchain-Lösungen in ihr bestehendes Angebot ermöglichen. Eine Übersicht.

Im Februar 2023 kündigte Coinbase erstmals die Base-Plattform an. Als Kernentwickler des quelloffenen "Optimism Stack" - einem Entwicklerwerkzeug für das dezentrale Layer-2-Netzwerk - wollte sich die Kryptobörse zentral an der Unterstützung des Skalierungsökosystems beteiligen. Die hauseigene Base-Blockchain ist vergleichbar mit den führenden "Optimistischen Rollups" Arbitrum und Optimism, die schnellere und günstigere Transaktionen über das Ethereum-Netzwerk ermöglichen.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Was ist die Base-Blockchain?

Coinbase ging eine strategische Partnerschaft mit Optimism ein, um neue Lösungen im Kryptobereich hervorzubringen. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Entwicklung von Base, auch aber der allgemeinen Vorantreibung des Skalierungsökosystems. Base ist eine eigene Layer-2-Skalierungsplattform für Ethereum, die auf der Technologie von Optimism basiert. Deshalb handelt es bei Base sich um ein sogenanntes Optimistisches Rollup, das sich von zkRollups und anderen Skalierungslösungen unterscheidet.

Im Allgemeinen beziehen sich Layer-2-Plattformen auf Anwendungen, die die Skalierungsbeschränkungen der zugrundeliegenden Blockchains (Blockchain Trilemma) überwinden sollen. Diese Protokolle erleichtern die Delegation bestimmter Aufgaben der Transaktionsverarbeitung an sekundäre Netzwerke, was zu schnelleren und kostengünstigeren Transaktionen führt. Zu den beliebten Layer-2-Lösungen für Ethereum gehören Optimistic Rollups, zkRollups und Plasma. Die Base-Blockchain fällt in die erste Kategorie.

Unterschied Optimistische Rollups und zkRollups

Optimistische Rollups aggregieren eine erhebliche Anzahl von Transaktionen und übertragen sie als eine einzige Transaktion an die Hauptblockchain. Das Transaktionsbündel (Rollup) wird dann an die Hauptkette weitergeleitet. Optimistische Rollups wie Base gehen prinzipiell davon aus, dass alle Transaktionen gültig sind - daher der Name. Falls ein Beobachter eine betrügerische Transaktion sichtet, kann dieser einen Betrugsnachweis einreichen. Arbitrum und Optimism dominieren aktuell diesen Bereich.

Im Gegensatz dazu validieren "Zero Knowledge" Rollups jede Transaktion einzeln, indem sie zusammen mit dem Transaktionsbündel direkt einen Gültigkeitsnachweis einreichen. Deshalb sind zkRollups weitaus rechenintensiver als die optimistischen Gegenstücke. Entwickler betrachen sie jedoch als der "heilige Gral" der Ethereum-Skalierung. Beispiele für bereits lancierte zkRollups sind Polygon zkEVM und zkSync. Im Gespräch mit CVJ.CH erläuterte der Head of Engineering beim Unternehmen hinter zkSync die Nuancen zwischen Optimistischen und Zero Knowledge Rollups.

Base-Ökosystem expandiert trotz holprigem Start

Mehrere Protokolle haben bereits ihren Start auf Base angekündigt und mehr als 30 Projekte sind live. Auch grössere Namen ausserhalb der Blockchain-Welt - beispielsweise CocaCola - haben Interesse an der Base-Blockchain geäussert. Mit einer Bewertung von 20 Mrd. USD und fast 10 Mio. monatlich aktive Nutzer verfügt Coinbase sowohl über die finanziellen Mittel als auch die Nutzerschaft, um Base längerfristig unterstützen zu können.

Im Moment verfügt die Base-Blockchain über hinterlegte Vermögenswerte (Total Value Locked, TVL) im Wert von 165 Mio. USD. Rund 100'000 Adressen führen knapp eine halbe Million Transaktionen pro Tag durch - verglichen mit anderen Blockchains befindet sich Base im Mittelfeld. Allerdings war die Plattform schon vor dem offiziellen Start mit einigen Herausforderungen konfrontiert. Ein rasch ansteigender Memecoin namens "BALD" (Referenz auf die Glatze des Coinbase-CEOs Brian Armstrong) mit einer kurzzeitigen Marktkapitalisierung von 100 Mio. USD stellte sich als Rug Pull (dt. = Betrug) heraus und beide der zwei grössten dezentralen Börsen auf der Coinbase-Blockchain (Rocketswap und LeetSwap) wurden Opfer eines Exploits.