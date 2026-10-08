Automated Market Makers als dezentrale Portfolio-Manager

Dezentrale Börsen werden oft an Handelsvolumen, Gebühren und Total Value Locked (TVL) gemessen. Das greift jedoch zu kurz. Der eigentliche Fortschritt liegt tiefer: Automated Market Makers (AMMs) ersetzen das klassische Orderbuch durch eine transparente Rechenregel.

Diese Regel legt fest, zu welchem Preis zwei digitale Vermögenswerte getauscht werden können und verändert bei jedem Handel automatisch die Zusammensetzung des Liquiditätspools. Wer einem solchen Pool Kapital zur Verfügung stellt, betreibt deshalb mehr als bloss „Liquidity Provision“ - man hält vielmehr ein regelgebundenes Portfolio. Kauft der Markt einen Token stark nach, gibt der Pool einen Teil davon ab und erhält mehr vom anderen Token. Fällt der relative Preis, geschieht das Gegenteil. Der Mechanismus wirkt damit wie eine automatische Portfolioumschichtung.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Was Liquidity Provider in Automated Market Makers halten

Liquiditätsbereitstellung in AMMs ermöglicht Portfolio Management mit festen Zielgewichten. Besonders deutlich wird dies bei Geometric Mean Market Makers, wie sie etwa aus Balancer-ähnlichen Modellen bekannt sind. Dort folgt der Pool einer Gewichtungsregel: Die Vermögenswerte werden so gehalten, dass die gewünschten relativen Anteile laufend wiederhergestellt werden. Der Smart Contract übernimmt damit eine Aufgabe, die in der klassischen Vermögensverwaltung bewusst gesteuert wird: Er verkauft relativ gestiegene Anlagen und kauft relativ gefallene nach.

Aus dieser Perspektive verliert auch der Begriff „Impermanent Loss“ etwas von seiner Mystik. Gemeint ist nicht ein rätselhaftes DeFi-Phänomen, sondern der Unterschied zwischen zwei Strategien. Die eine Strategie ist einfaches Halten der ursprünglichen Token. Die andere ist das automatische Umschichten im Pool. Wenn ein Token stark steigt, wirkt Buy-and-Hold im Rückblick oft besser, weil der Pool unterdessen einen Teil des Gewinners verkauft hat.

Für professionelle Anleger ist genau diese Einordnung wichtig. Liquiditätsbereitstellung ist keine Zinsanlage bzw. risikolose Quelle laufender Gebühreneinnahmen. Sie hängt wesentlich von Preisschwankungen und Arbitrage ab. Entscheidend ist deshalb nicht nur die Höhe der Handelsgebühr, sondern auch die Schwankungsintensität des Marktes, die Handelsaktivität, die Effizienz der Arbitrage und die Frage, wie gut sich die Position absichern lässt.

Abonnieren Sie unseren Newsletter Die besten Artikel der Woche direkt in ihre Mailbox geliefert.

Wie sich Impermanent Loss absichern lässt

Die mathematische Analyse zeigt: Das Risiko ist nicht bloss hinzunehmen. Impermanent Loss hängt eng mit der realisierten Schwankung des Preises zusammen. Unter idealisierten Bedingungen kann er mit Instrumenten abgesichert werden, die aus der klassischen Derivatewelt bekannt sind, insbesondere mit gewichteten Varianz-Swaps. Damit wird ein scheinbar neues DeFi-Phänomen als bekanntes finanzielles Risiko lesbar: als Verkauf von Volatilität.

Wirklich praxisnahe wird es, wenn Handelsgebühren berücksichtigt werden. Gebühren sind nicht nur eine Ertragsquelle, sie verändern auch den Marktmechanismus im AMM, da erst durch sie eine Geld-Brief-Spanne im Pool entsteht. Dadurch muss der Poolpreis nicht in jedem Augenblick exakt dem Preis anderer Handelsplätze entsprechen. Bei kontinuierlichen Preisbewegungen können die Opportunitätskosten gegenüber einem selbstfinanzierten Portfolio mit festen Gewichten verschwinden oder sich sogar in einen Gewinn verwandeln. In der Praxis bleibt dies eine Näherung, weil Märkte sprunghaft reagieren und Transaktionen nicht kontinuierlich erfolgen können.

Marktneutrale Strategien für Liquidity Provider

Einen Schritt weiter gehen Ansätze, die nicht auf steigende oder fallende Tokenpreise setzen. Ziel ist es vielmehr, den Wert der Position möglichst stabil zu halten und Erträge aus Handelsgebühren sowie aus der Absicherung zu erzielen. Solche Strategien lassen sich mit Optionen und Futures aufbauen. Praktisch ist das anspruchsvoll: Es braucht passende Laufzeiten, genügend liquide Ausübungspreise und ausreichend Sicherheiten. Der Kapitalbedarf kann deutlich höher sein als der Betrag im Pool. Dafür kann die Absicherungsstruktur selbst Erträge liefern, etwa über Terminprämien oder Finanzierungssätze.

AMMs bieten also nicht nur eine innovative Handelsinfrastruktur. Sie sind automatisierte Portfoliomanager, welche Anlageregeln in Smart Contracts übersetzen und regelgebundene Vermögensverwaltung transparent und rund um die Uhr zugänglich machen.