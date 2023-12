Yuga Labs: Das Unternehmen hinter einigen der grössten NFT-Kollektionen

Yuga Labs ist das Unternehmen hinter den bekanntesten und profitabelsten NFT-Projekten. Das Unternehmen wurde im Februar 2021 gegründet und im Bundesstaat Deleware in den Vereinigten Staaten gegründet. Seitdem ist es das bekannteste NFT-Entwicklungsunternehmen.

Ein Jahr nach seiner Gründung konnte das Team von Yuga Labs eine 450 Millionen Dollar schwere Seed-Runde abschliessen und es damit in die Top 10 der grössten kryptofinanzierten Projekte schaffen. Alle Projekte des Unternehmens gewähren dem Inhaber die Rechte an der zugrunde liegenden Kunst. Dies gibt der Gemeinschaft die Möglichkeit, ihre NFTs zu nutzen und eigene Marken auf der Grundlage der einzigartigen Kunstwerke zu schaffen. Yuga Labs begann mit dem berühmten Bored Ape Yacht Club (BAYC) und hat seitdem eine Reihe weiterer einflussreicher Projekte veröffentlicht und erworben.

Bored Ape Yacht Club (BAYC)

Die Bored Apes wurden im April 2021 lanciert und sind damit das Debütprojekt von Yuga Labs. Die NFTs sind eine Sammlung von 10'000 einzigartigen Affen, die auf der Ethereum Blockchain laufen. Die BAYC-Community hat globale Veranstaltungen organisiert, vor allem in New York, Grossbritannien und Hongkong. BAYC schaffte es in die öffentlichen Medien, als Hollywood-Stars begannen, ihre NFTs zu zeigen und Möglichkeiten in diesem Bereich zu erkunden. Der breitere kulturelle Einfluss von BAYC ist offensichtlich, da grosse Unternehmen wie Adidas Partnerschaften eingingen, Bored Apes kauften und die Zusammenarbeit im Metaversum erkundeten.

Yuga Labs baute seinen Erfolg mit der Zweitkollektion Mutant Ape Yacht Club (MAYC) aus. MAYC besteht aus 20'000 Mutanten der Hauptkünstlerin Seneca. Sie unterstreicht die revolutionäre Wirkung der Authentifizierung von digitalen Assets durch NFTs. Gleichzeitig wurde der "Bored Ape Kennel Club" (BAKC) an BAYC-Inhaber abgegeben, ein von Shiba Inu inspirierter Begleiter für bestehende Ape-Inhaber.

CryptoPunks

Die CryptoPunks wurden ursprünglich von Larva Labs im Jahr 2017 als 10'000er-Sammlung erstellt und 2021 von Yuga Labs übernommen. Die Schöpfer sind die kanadischen Softwareentwickler Matt Hall und John Watkinson. Ihr experimentelles Projekt wurde von der Londoner Punkszene, der Cyberpunk-Bewegung und den elektronischen Musikern Daft Punk inspiriert.

Seit dem Launch haben traditionelle Auktionshäuser wie Christie's und Sotheby's CryptoPunks für über 11 Millionen Dollar versteigert. Im Jahr 2023 hat das berühmte Centre Pompidou in Paris einen CryptoPunk in seine Sammlung aufgenommen und stellt ihn in der Hauptstadt des Landes aus.

Le Centre Pompidou fait l’acquisition d’un ensemble d’œuvres traitant des relations entre blockchain et création artistique, dont ses premiers NFT ! 👾

Ce sont 18 projets de 13 artistes français et internationaux qui entrent en collection.

Plus d'infos 👉 https://t.co/PXL4O2E9vh pic.twitter.com/sNI7EYtK5E — Centre Pompidou (@CentrePompidou) February 10, 2023

Meebits

Die Meebits wurden im Mai 2021 lanciert und wie die Cryptopunks von dem Unternehmen Larva Labs entwickelt. Innerhalb von acht Stunden wurden 9'000 der 20'000 Meebits für damals rund 75 Millionen Dollar verkauft. Die restlichen 11'000 NFTs wurden an CryptoPunk- und Autoglyph-Besitzer veräussert. Mit der Übernahme durch Yuga Labs erhielten die Inhaber volle IP-Rechte an den Meebits, die sie besitzen.

Meebits wurden durch ihr einzigartiges, für das Metaversum geeignetes Design populär. Es sind algorithmisch generierte 3D-Charaktere in Voxeln. Im Gegensatz zu anderen NFTs werden sie mit wichtigen Dateien und Informationen geliefert, was sie zu vielseitigen Assets für das Metaversum macht. Meebit-Inhaber haben das Recht auf geistiges Eigentum (IP) an ihren NFTs, so dass sie ihre Objekte verwenden und sogar in 3D drucken können. Das Projekt verfügt über einen benutzerdefinierten Marktplatz ohne Handelsgebühren und hat MeebitsDAO gegründet, eine dezentralisierte, autonome Organisation, die sich auf den Aufbau eines plattformübergreifenden Metaversums für Meebits-Avatare konzentriert.

Wird der Trend zu den NFTs von Yuga Labs anhalten?

Auch wenn vergangene Leistungen keine Garantie für zukünftigen Erfolg sind, kann Yuga Labs eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz im NFT-Bereich vorweisen. Der Erfolg von Projekten wie Bored Ape Yacht Club (BAYC), CryptoPunks, Meebits usw. unterstreicht die Fähigkeit des Unternehmens, innovative und gefragte NFT-Kollektionen auf den Markt zu bringen.

Der Vorteil von Yuga Labs: Die Community steht hinter ihnen. Es gibt ein konstantes Interesse und Engagement der verschiedenen Nutzergruppen. Dies spiegelt sich nicht nur in den weltweiten Veranstaltungen wider, sondern auch in den zahlreichen Partnerschaften mit grossen Unternehmen. Die Einbeziehung der geistigen Eigentumsrechte für die Eigentümer bei den NFT-Projekten ist ein weiterer Anreiz für Investoren, die sich an den digitalen Vermögenswerten von Yuga beteiligen möchten. Darüber hinaus hat sich Yuga Labs aktiv an die sich entwickelnde Kryptolandschaft angepasst und ist bestrebt, in allen Bereichen einen Vorteil gegenüber seinen Mitbewerbern zu erzielen.