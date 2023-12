Die US-Notenbank richtet ihre Segel neu aus

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Die Märkte haben in der letzten Woche leicht nachgegeben. BTC wird jetzt bei knapp 41'000 USD gehandelt, nachdem die SEC die Petition von Coinbase zur Festlegung von Regeln abgelehnt hat. Ausserdem hat ein schwerwiegender Angriff auf den Ledger Web3-Connector stattgefunden, welcher Auswirkungen auf diverse dAPPs von beliebten DeFi-Protokolle hat

Was die BONK-Rallye über Solana aussagt

Memecoins sind nichts Neues, aber ein neuer Marktteilnehmer hat die Kryptoindustrie im Sturm erobert: BONK. Der auf Solana basierende Memecoin ist letzte Woche um 40% gestiegen, nachdem er auf Coinbase gelistet wurde und hat im letzten Jahr um satte 850% zugelegt.

BONK wurde letztes Jahr nach dem Niedergang von SBF gegründet, als die Stimmung rund um das Solana-Ökosystem auf einem historischen Tiefstand war. Wie erklärt sich also der Aufschwung? In letzter Zeit ist BONK nicht mehr nur als Meme bekannt, da mehrere Solana-Projekte den Token für Zahlungen einsetzen.

Der Anstieg hängt auch mit der erneuten Begeisterung für Solana zusammen, das trotz des immensen Gegenwinds, der durch den Zusammenbruch von FTX ausgelöst wurde, widerstandsfähig geblieben ist. SOL ist einer der besten Performer des Jahres und hat ETH seit dem frühen Herbst weit hinter sich gelassen, wobei sich das SOL/ETH-Preisverhältnis zum ersten Mal seit 2021 umgekehrt hat.

Die SOL-Rallye hat Berichten zufolge den Markt für FTX-Konkursforderungen durcheinander gebracht. Die FTX-Masse hält immer noch ~4.2 Mrd. USD in SOL, verglichen mit nur 1.16 Mrd. USD zu Beginn des Jahres, was dazu führte, dass der Markt für Forderungen "glühend heiss" wurde, da der Wert der Kryptobestände von FTX anstieg. Die BONK-Rallye sorgte auch dafür, dass Solana-Telefone ausverkauft waren, weil sie einen 30-Millionen-BONK-Airdrop enthielten.

Bei den Memecoins liegt das Handelsvolumen immer noch weit unter den Höchstständen, aber über dem Zweijahresdurchschnitt. Das Handelsvolumen der sieben wichtigsten Memecoins lag in der letzten Woche bei knapp über 9 Mrd. US-Dollar und damit über dem Jahrestief von 1 Mrd. US-Dollar.

Auch wenn die Gewinne von BONK nicht ewig anhalten werden, unterstreicht der Aufstieg des Tokens die fast wundersame Erholung von Solana. Anfang 2023 hielten viele das Ökosystem für so gut wie beendet, aber heute florieren die DeFi-Protokolle und die Entwickler bauen weiter.

Wird ein ETF die Liquidität von Bitcoin erhöhen?

Die Tatsachen sind eindeutig: Sowohl das Volumen als auch die Orderbuchtiefe sind seit dem Zusammenbruch von FTX an allen Börsen für alle Vermögenswerte gesunken. Mit der möglichen Zulassung eines Spot-ETFs im Januar besteht jedoch die Hoffnung, dass sich die Liquidität bald wieder erholen könnte (trotz einiger Risiken, die sich negativ auswirken könnten).

Bitcoin ist bereit für ein starkes Jahresende

In der Vergangenheit waren die Jahresenden für die Kryptomärkte keine gute Zeit: BTC schloss das Jahr im Durchschnitt mit einem Minus von 40% im Vergleich zu seinem Jahreshoch in den letzten zehn Jahren. In diesem Jahr liegt BTC jedoch (bisher) nur 4.8% unter seinem Jahreshoch vom 9. Dezember, was auf den Enthusiasmus der Spot-ETFs und den geldpolitischen Schwenk der US-Notenbank zurückzuführen ist. In den letzten zehn Jahren waren nur zwei andere Jahresenden besser: 2016 und 2020.

Die US-Notenbank signalisiert einen geldpolitischen Verschiebung

Letzte Woche signalisierte die US-Notenbank das Ende ihres aggressivsten geldpolitischen Straffungszyklus seit vier Jahrzehnten und sorgte damit für eine Rallye der Cross Assets. BTC stieg in den Stunden nach der Fed-Sitzung um fast 1'000 USD. Der Nasdaq 100 erreichte zum ersten Mal seit 2021 ein Rekordhoch, während die Renditen der US-Staatsanleihen (die sich umgekehrt zu den Kursen bewegen) stark zurückgingen.

In den letzten zwei Jahren war die Fed die hawkischste Zentralbank unter den Industrieländern, mit einer kumulativen Zinserhöhung von 525 Basispunkten seit Anfang 2022, verglichen mit 500 Basispunkten bei der Bank of England, 475 Basispunkten in Kanada und 450 Basispunkten bei der EZB.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung bereits im März ist deutlich gestiegen und liegt jetzt bei 67%, gegenüber 35% vor einem Monat, so das CME FedWatch Tool. Insgesamt bleiben die Märkte jedoch deutlich optimistischer als die Fed, denn die Anleger rechnen derzeit mit sechs Zinssenkungen um 25 Basispunkte für 2024 - doppelt so viele wie die US-Notenbank angibt.

In den letzten Monaten wurde Bitcoin vor allem von kryptospezifischen Faktoren wie das ETF-Narrativ und dem jüngsten Binance-Deal mit den US-Behörden angetrieben. Seine 60-Tage-Korrelation mit dem Nasdaq 100 ist von durchschnittlich mehr als 60% im Jahr 2022 auf negative 7% in der letzten Woche gefallen.

Das Ende des aggressivsten Kursanstiegs seit Jahren dürfte jedoch dazu beitragen, dass sich die Krypto-Rallye ausweitet und neues Kapital in Altcoins fliesst.