Wöchentliche Bitcoin USD Chart Analyse Kalenderwoche 17 – 2022

Bitcoin USD tägliche Basis

Bitcoin USD Wochenrückblick: Markt erneut von Abgaben dominiert

Die Berichtswoche startete erneut mit einem bewegten Montag. Anfängliche Verkäufe drückten den Kurs im Tagestief bis auf 38’201 USD zurück, bis in der zweiten Tageshälfte einsetzende Käufe den Preis bis Tagesschluss auf 40’438 USD zurückbrachten. Die 40’000er Zone fungierte in den 14 Tagen zuvor bereits öfter als Supportgebiet. Am nächsten Handelstag folgte jedoch die unmissverständliche Quittung, dass der Markt seit dem Durchbrechen der 45’000er Widerstände konsequent von tieferen Tageshöchstkursen geprägt ist. Die Tagesgewinne vom Vortag wurden mit einem Tagesschlusskurs bei 38’148 am Dienstag mehr als eliminiert. Auf den grössten Tagesverlust der Woche, gezeichnet durch ein Minus von 5.75% erfolgte am Mittwoch eine leichte Erholung auf 39’285 USD, die sich bis Donnerstag auf 39’766 USD behaupten konnte. Erneut kam damit ein tieferes Tageshoch als jenes vom Vortag zustande und der Markt führte seine seit 26 Tagen eingeschlagene Fahrtrichtung fort. Am Freitag und am Wochenende kam es zu weiteren Kurskorrekturen, welche Bitcoin zum Wochenschluss schlussendlich in das Territorium unterhalb von 38’000 USD beförderten.

Erste Anzeichen einer Trendumkehr verwässern zusehends

Rückblick Tagesintervall

Nach dem Kurssturz von Mitte März 2020 etablierte sich eine veritable Gegenbewegung. Diese führte bis an die Widerstandszonen oberhalb 10’000 USD. Nach einer ersten Zurückweisung und einer knapp zweimonatigen Konsolidierungsphase folgte am 27. Juli 2020 ein Durchbruch durch die fundamentale Widerstandszone, welche seit August 2019 fortwährte und Bitcoin entsprechend bereits einige Male scheitern liess.

Interessant war das als Widerstand dienende Gebiet um 10’000 USD in mehrfacher Hinsicht. Zum einen befand sich in diesem Preisbereich der 0.618 Fibonacci Punkt der gesamten Abwärtsbewegung, welche Ende Juni 2019 knapp unter 14’000 USD eingeläutet wurde. Zum anderen fungierte die Zone rund um 10’000 USD gleichzeitig als Zeugnis des nach wie vor bärischen Trends von tieferen Höchstkursen seit Dezember 2017 (siehe Makrosicht auf Wochenbasis). Bitcoin konnte sich seit Ende Juli 2020 oberhalb des neu geschaffenen Supports im Bereich 10’000 USD etablieren und lieferte mit dem Bruch der Widerstandszone um 12’200 USD gegen Ende Oktober 2020 eine erste Bestätigung einer Trendumkehr des seit 2018 anhaltenden Bärenmarkts. In den Folgewochen akzentuierte sich der positive Trend und führte Bitcoin eingangs November 2020 durch die 14’000er Widerstände und anfangs Dezember erstmalig nahe an die damaligen Allzeithöchststände um 20’000 USD, welche seit der Hausse 2017 für 158 Wochen unberührt blieben.

Mit dem Durchbruch durch das alte Allzeithoch bei 20’000 USD war die Trendumkehr definitiv eingeläutet. Entsprechend kam es zu einer starken Akzentuierung des Aufwärtstrends, die den Bitcoin Preis in gut 4 Monaten an sein neues Allzeithoch knapp unter 65’000 USD brachte. Die rasante Aufwärtsbewegung wurde allerdings Mitte Mai 2020 jäh gestoppt und führte Bitcoin bis in die 30’000 USD Gebiete zurück. Nach einer dreimonatigen Konsolidierungsphase wurde die Aufwärtsbewegung nach einem „Rounding Bottom“ im 0.61 Fibonacci Bereich nicht minder spektakulär fortgesetzt, was nach einem „Retest“ der 40’000er Zone schlussendlich mit einem neuen Allzeithoch bei 69’000 USD im Oktober 2020 endete. Seither dominierte abermals eine starke Korrekturphase, welche den Bitcoin Preis bis in das Gebiet 34’000 USD und damit an trendbestimmende Preisterritorien zurückführte. Eine über 70 Tage andauernde Bodenbildung, gezeichnet von höheren Tiefstkursen, führte Bitcoin zuletzt aber über die hartnäckigen 45’000er Widerstände.

Ausblick Tagesintervall



Gerade einmal 73 Tage nach dem erreichten Allzeithoch bei 69’000 USD liess der anschliessende Bruch der 40’000er Supportzone auf einen Kurswechsel schliessen. Dem zuvor über 401 Tage anhaltenden Bullenlauf scheint der Schnauf auszugehen. Die weitere Fahrtrichtung könnte sich demgemäss durch längere Seitwärtsbewegungen entpuppen und die Bodenbildung im 34’000er Bereich muss sich noch beweisen.

Seit dem Erreichen des Tiefstpunkts der jüngsten Korrektur konnte eine Bodenbildung registriert werden, die sich mit einer Serie von höheren Tagestiefstkursen manifestierte. Erste darauffolgende und teilweise heftige Gegenbewegungen endeten jeweils im Gebiet 45’000 USD, eine dominierende Widerstandszone, dessen Preisgebiet seit Januar 2021 des Öfteren eine neue Richtung vorgab.

Nach dem jüngsten Durchbruch durch die wichtigen 45’000er Widerstände setzte eine Konsolidierung ein, die den Bitcoin Preis inzwischen wieder unter die 40’000er Zone zurückführte. Die neu geschaffene Preisstruktur, welche zuletzt auf eine Rückkehr des bullishen Momentums schliessen liess, ist mit den neuesten Preisbewegungen mittlerweile gefährdet. Die über drei Monate geformte Struktur von höheren Tiefstständen wurde gebrochen. Ein nachhaltiges Unterschreiten des Gebiets 38’000 USD negiert das zuletzt aufgebaute bullishe Momentum und macht ein Wiederbesuch der Tiefststände wiederum wahrscheinlicher.

Neue Preisfindungsphase zeigt Schwäche

Rückblick Wochenintervall



Bitcoin konnte 2020 im wöchentlichen Intervall erstmalig oberhalb von 10’000 USD einen höheren Höchstkurs setzen, welcher den vorherrschenden bärischen Trend seit Dezember 2017 gebrochen hat. Damit wurde die Serie von tieferen Höchstkursen, die sich über 135 Wochen hinzog, unterbrochen (1).

Seit dieser ersten Überwindung des bärischen Trends verdichteten sich die Anzeichen für eine valable Trendumkehr. Mit dem Durchstoss durch wichtige Widerstandszonen und einer kontinuierlichen Entwicklung oberhalb des 21-Wochendurchschnitts (2) stiegen zusehends die Wahrscheinlichkeiten für ein erneutes Erreichen des 2017/18 geschaffenen Allzeithochs. Dieses Szenario wurde Mitte Dezember 2020 vollzogen. Danach folgte eine stark akzentuierte Preisfindung oberhalb dieser historischen Zone, welche Mitte April mit 65’000 USD ein neues Allzeithoch hervorbrachte. Eine seit diesem Zeitpunkt eingeleitete Konsolidierung endete in einem veritablen Kursrutsch, der Bitcoin in nur zwei Wochen zurück an die 30’000 USD Marke führte und damit sogar unter den in der Vergangenheit zuverlässigen Bullen oder Bärmarktphasen definierenden 21-Wochendurchschnitt (2) brachte.

Ein anschliessender Ausbruch aus dem 10-wöchigen Konsolidierungsgebiet 30’000 – 40’000 USD und ein nachfolgender erfolgreicher „Retest“ der oberen Bandbreite dieses Kanals brachte Bitcoin jedoch zuletzt in einer beeindruckenden Gegenbewegung über das im April geschaffene Allzeithoch hinaus. Nach der Schaffung des neuen Allzeithochs im Gebiet 69’000 USD im November 2021 setzte analog dem im Mai beobachteten Muster erneut eine vehemente Korrekturphase ein. Diese führte vorerst zum Bruch der 50’000er Supportzone, welche anschliessend prompt ein Abprallen in diesem neu als Widerstand fungierenden Gebiet verursachte. Die letzten Wochen waren entsprechend erneut durch die seit mittlerweile zwei Monaten dominierende Korrekturphase geprägt und liessen Bitcoin zuletzt sogar durch die wichtige 40’000er Unterstützungszone brechen.

Ausblick Wochenintervall



Die seit Juli 2021 andauernde massive Haussephase, die dem gesunden 0.618 Fibonacci Gebiet entsprang, das sich seit dem Start des Bullenmarktes und dem Allzeithoch von April berechnet, stand auf dem Prüfstand. Das Unterschreiten des 40’000er Bereichs liess eine rasche fortgesetzte Preisfindung jenseits des 69’000er Allzeithochs vorerst in Ferne rücken. Der Markt gibt eine langsamere Gangart vor, mit dem Risiko in einen Bärenmarkt zu fallen.

Die Serie von höheren wöchentlichen Tiefst- respektive Höchstkursen seit Oktober 2020 ist in Takt, allerdings sind durch das Unterschreiten der 40’000er Zone bedeutende Risse im Fundament entstanden. Der wöchentliche RSI Index (3), welcher trotz Allzeithoch eine negative Divergenz zum Preisverlauf aufwies, hatte angedeutet, dass das Momentum auf schwachen Beinen steht. Die Korrektur in den letzten Monaten bestätigte eindrücklich das Bild dieses Indikators.

Seit dem Erreichen des neuen Allzeithochs bei 69’000 USD anfangs November, hat der Bitcoin Preis zwischenzeitlich 50% korrigiert. Historisch gesehen war ein solches Preisgebaren selbst in Bullenmarktphasen öfters zu beobachten. Mit dem frischen Durchbruch durch die 45’000er Widerstände erhöhen sich die Chancen für ein Ende der jüngsten Korrekturphase. Die Serie von tieferen Höchstkursen seit dem Allzeithoch ist gebrochen, ein wichtiger Schritt für weitere Kursgewinne. Erhöhte Chancen für eine fortgesetzte Aufwärtsbewegung dürfte der wöchentliche RSI Indikator bei einem Bruch seines seit über einem Jahr anhaltenden Abwärtstrends bescheren.

Scheitert nun die jüngste Aufwärtsbewegung mit einem erneuten nachhaltigen Unterschreiten der 40’000er Zone, würde sich wohl die ultimative Entscheidungsschlacht zwischen den Bullen und Bären im 34’000er Bereich abspielen. In diesem Gebiet befindet sich die 0.618 Fibonacci Zone, welche sich seit dem Beginn des Bullenmarktes und dem Allzeithoch berechnet. Ein nachhaltiges Unterschreiten dieses Bereichs würde zudem das bereits im Juli 2021 umkämpfte Preisgebiet unterbieten, was einer Bärenmarktbestätigung nahekommen würde.

Haftungsausschluss

Alle Angaben in dieser Publikation erfolgen ausschliesslich zu allgemeinen Informationszwecken. Die in dieser Publikation zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar und sind auch nicht als solche beabsichtigt. Diese Publikation stellt kein Angebot und keine Empfehlung oder Aufforderung für eine Anlage in ein Finanzinstrument einschliesslich Kryptowährungen und dergleichen dar und ist auch nicht als Angebot, Empfehlung oder Aufforderung beabsichtigt. Die in der Publikation enthaltenen Inhalte stellen die persönliche Meinung der jeweiligen Autoren dar und sind nicht als Entscheidungsgrundlage geeignet oder beabsichtigt.

Risikohinweis

Anlagen und Investitionen, insbesondere in Kryptowährungen, sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Kryptowährungen sind sehr volatil und können daher in kurzer Zeit extremen Kursschwanken ausgesetzt sein.