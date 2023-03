Bitcoin Rally geht weiter, mit hohen Volumen

Ein zusammenfassender wöchentlicher Rückblick auf die Geschehnisse an den Krypto-Märkten mit Fokus auf Trendsektoren, Liquidität, Volatilität, Spreads und mehr in Zusammenarbeit mit Marktdatenanbieter Kaiko.

Bitcoin befindet sich auf einem absoluten Höhenflug, notiert derzeit auf einem 9-Monats-Hoch und ist in den letzten sieben Tagen um 30% gestiegen. Die Rallye begann nach dem Abklingen der USDC-Turbulenzen und setzte sich, trotz des anhaltenden Stresses im Bankensektor und der Ungewissheit über die Fed-Sitzung die ganze Woche über fort. Heute untersuchen wir:

Krypto-Handelsvolumen vs. Orderbuchliquidität

Stablecoin-Dominanz inmitten der Unsicherheit im Fiat-Banking

Bitcoins sinkende Korrelation mit Aktien

Handelsvolumen erreicht 4-Monats-Hoch

Die Krypto-Handelsvolumina erreichten inmitten einer breiten, von Bitcoin dominierten Marktrallye, den höchsten Stand seit dem FTX-Zusammenbruch. Die Marktstimmung hat in der vergangenen Woche einen dramatischen Umschwung erfahren. Unterstützt durch die anhaltende Bankenkrise, die das ursprüngliche Narrativ der Kryptowährung unter den Anlegern gestärkt hat. Am 14. März stiegen die Handelsvolumina an den 18 liquidesten zentralisierten Börsen auf 51 Mrd. USD und erreichten damit ein 4-Monats-Hoch. Während des Zusammenbruchs von FTX überstieg das Volumen 80 Mrd. USD.

Trotz steigender Volumina bleibt die Liquidität gering. Die Markttiefe von 2% für die Paare BTC-USD und BTC-USDT erreichte nach dem Zusammenbruch von Silvergate ein Zehnmonatstief. Die Markttiefe fiel sogar noch tiefer als unmittelbar nach FTX, was wahrscheinlich auf die Schliessung der wichtigsten On-Ramps für Kryptomärkte zurückzuführen ist, zu denen auch das SEN-Zahlungsnetzwerk von Silvergate gehörte.

Die Tiefe hat sich seither leicht von den Tiefstständen der letzten Woche erholt, während BTC über 28k USD gehandelt wird. Insgesamt könnte die Rallye von BTC durch die geringe Liquidität verstärkt werden, die es Marktaufträgen erleichtert, den Preis eines Vermögenswerts sowohl nach oben als auch nach unten zu drücken.

Bitcoin-Ether-Verhältnis erreicht höchsten Stand seit Juli 2022

Bitcoin übertrifft den breiteren Kryptomarkt weitgehend, was sich am besten am Preisverhältnis von BTC zu ETH ablesen lässt. Dieses hat seinen höchsten Stand seit Juli 2022 erreicht. Seit dem 12. März ist BTC um 31% gestiegen, während ETH um 18% zugelegt hat. Das Preisverhältnis kann als Indikator für die Dominanz von BTC im Vergleich zu den Altcoin-Märkten verwendet werden und diente in der Vergangenheit als Indikator für die Anlegerstimmung.

Die regulatorischen Aussichten für ETH haben sich im letzten Monat verschlechtert, was zu einer gewissen Unsicherheit über die Auswirkungen des bevorstehenden Shanghai-Upgrades auf den Markt geführt hat. Er wird die Abhebungen von Stakes aktivieren. Anfang Februar gab Kraken bekannt, dass es sein ETH-Einzelhandelsgeschäft in den USA im Rahmen eines Vergleichs mit der SEC einstellen wird. Kürzlich behauptete der Generalstaatsanwalt von New York in einem Verfahren gegen die Kryptobörse KuCoin, ETH sei ein Wertpapier.

Die Zukunft der Verwendung von Fiat- und Stablecoins an CEXs

Wie sieht die Zukunft der Verwendung von Fiat vs. Stablecoin an zentralisierten Kryptowährungsbörsen aus?

Mit dem bevorstehenden Ende von BUSD, einer vorübergehenden Aufhebung der USDC-Bindung und einer zunehmenden behördlichen Prüfung von Stablecoins war diese Frage noch nie so relevant wie heute. Vorallem bei einem zunehmend angespannten Bankensektor in den USA.

Heute werden 78% aller Geschäfte an zentralen Börsen in Stablecoins und nur 19% in Fiat-Währungen abgewickelt. Das restliche Volumen wird gegen BTC, ETH oder Börsen-Token wie BNB gehandelt. Da der Zugang zu Fiat-Währungen zunehmend eingeschränkt wird, können wir davon ausgehen, dass der Marktanteil von Stablecoins an zentralisierten Börsen steigen wird. Insbesondere an Offshore-Plattformen wie Binance, die bereits von Fiat-Zahlungsschienen abgeschnitten sind. Es ist kaum eine Überraschung: 80% aller Stablecoin-Transaktionen werden mit USDT abgewickelt.

Zu Beginn des Jahres machte der BUSD von Binance 30% des Volumens aus. Diese Zahl ist seitdem auf 19% gesunken und wird wahrscheinlich weiter sinken, bis der Stablecoin nächstes Jahr offiziell eingestellt wird. Was USDC und DAI anbelangt, so werden beide Stablecoins an zentralen Börsen nur sehr wenig genutzt und finden hauptsächlich innerhalb des DeFi-Ökosystems Verwendung.

Mit jeder regulatorischen Massnahme kommen auch Chancen, insbesondere für Regionen im Ausland. Die grosse Frage, die sich jeder stellt: Können Europa oder APAC einige der Fiat-Zahlungsschienen ersetzen. Wenn wir uns den Marktanteil von Fiat-denominierten Geschäften an Börsen ansehen, können wir feststellen, dass der Dollar mit 47% Marktanteil insgesamt immer noch dominiert.

Der koreanische Won liegt mit 39% an zweiter Stelle, was auf ein anhaltendes Interesse in dieser Region schliessen lässt. Die APAC-Region ist von den Bankenproblemen, die im Westen grassieren, weitgehend verschont geblieben. Der Euro stellt ebenfalls eine grosse Chance dar, wird aber derzeit nur in sehr begrenztem Umfang an zentralen Börsen verwendet. Das Volumen in Fiat-Währungen beträgt nur 6%. Die nächstgrösseren 10 Fiat-Währungen machen nur einen winzigen Bruchteil des gesamten Krypto-Volumens aus. Insgesamt gibt es basierend auf den Mustern des Handelsvolumens, nur wenige starke Optionen in einem Krypto-Ökosystem ohne den Dollar. Die Zeit wird zeigen, ob sich das ändert.

Wochenendliquidität ist durchweg niedriger

Das Liquiditätsmanagement am Wochenende und über Nacht war schon immer eine Herausforderung für die Kryptomärkte. Sie arbeiten rund um die Uhr und haben Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse mit denen der traditionellen Finanzinstitute in Einklang zu bringen.

Im Jahr 2023 waren die Volumina an Wochenenden im Durchschnitt 33% niedriger als an Wochentagen. Dieser Unterschied variiert erheblich zwischen den einzelnen Börsen und reicht von 40% bei Gemini und Kraken bis zu 30% bei Coinbase und 24% bei Binance.US. Die jüngste Schliessung von zwei der wichtigsten kryptofreundlichen Banken in den USA - Signature Bank und Silvergate - wird die Marktfragmentierung zwischen den Börsen wahrscheinlich noch verschärfen.

Um OTC-Geschäfte und Stablecoin-Rücknahmen ausserhalb der regulären Banköffnungszeiten reibungslos abwickeln zu können, war die Branche in hohem Masse auf Echtzeit-Zahlungsnetzwerke wie das Exchange Network (SEN) von Silvergate und das SigNet von Signature angewiesen. Ohne diese Netzwerke werden sich viele Händler am Wochenende vom Markt fernhalten. Dies wird dazu führen, dass die Wochenendmärkte noch dünner werden und sich die Preisfindung verschlechtert.

Verbesserung der Gesamtliquidität dank USDC-Repeg

Die einprozentige Markttiefe der 10 wichtigsten Krypto-Assets gibt uns einen nützlichen Anhaltspunkt für die Liquidität auf dem gesamten Kryptomarkt. Nach den Vorfällen mit Signature, Silvergate und Silicon Valley Bank, die zu einer marktweiten Panik und einem De-Peg von USDC führten, halbierte sich die Liquidität in den Kryptomärkten innerhalb weniger Tage, da Market Maker Geld aus dem Markt abzogen. Seitdem hat sich die Liquidität auf den Märkten erheblich verbessert, was vor allem auf die Wiederanbindung von USDC zurückzuführen ist.

Wie wir letzte Woche erklärt haben, wurde der Grossteil des Anstiegs durch einen Anstieg der USDC-Liquidität um 100 Mio. USD verursacht. Seitdem hat sich die Gesamtliquidität infolge der Rallye der Kryptopreise in der letzten Woche allmählich erhöht. Mit mehr Liquidität geht weniger Volatilität einher, da die Preise in der Regel sowohl nach oben als auch nach unten mehr Unterstützung haben.

Die Korrelation von Bitcoin mit Aktien sinkt weiter

Die rollierende 30-Tage-Korrelation zwischen Bitcoin und Tech-Aktien lag in der vergangenen Woche bei rund 30% und damit leicht unter dem niedrigsten Stand seit dem Zusammenbruch von FTX. Im vergangenen Jahr bewegte sich BTC im Gleichschritt mit dem Nasdaq, wobei die durchschnittliche Korrelation zwischen den beiden Vermögenswerten bei 60% lag. Der Trend scheint sich jedoch zu ändern, da BTC sowohl in absoluten Zahlen als auch risikobereinigt besser abschneidet als Aktien.

Im Gegensatz dazu ist die Korrelation zwischen BTC und dem sicheren Rohstoff Gold auf den höchsten Stand seit Januar angestiegen. Die Goldpreise stiegen im März um 7.2%, da die Händler inmitten der weltweiten Bankenturbulenzen nach sicheren Anlagen suchten.

Bessere globale Liquiditätsaussichten beflügeln die Kryptomärkte

Letzte Woche zeigten Daten, dass die Aktiva der US-Notenbank um 297 Mrd. USD gestiegen sind, was auf eine erhöhte Liquiditätsnachfrage der Banken zurückzuführen ist und darauf hindeutet, dass der Stress im Finanzsystem weiterhin hoch ist. Die Erhöhung wird von einigen als Rückschritt im Prozess der Bilanzreduzierung oder quantitativen Straffung (QT) gesehen. Zwischen Juni 2022 und Anfang März hat die Fed ihre Bilanz um 575 Mrd. Dollar reduziert.

Die Bankenkrise hat die Wahrscheinlichkeit einer harten Landung (d.h. eines starken Wirtschaftsabschwungs) in den USA deutlich erhöht, da die Banken ihre Kreditvergabe schneller einschränken und den Konsum drosseln dürften. Dies hat zu einer drastischen Neubewertung der Zinserwartungen geführt, wobei die Märkte nun Zinssenkungen bereits im Juni einpreisen.