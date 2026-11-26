BIT Asset Management hat an der SIX Swiss Exchange den ersten Spot-Bitcoin-ETF unter Schweizer Recht kotiert. Der Fonds BBIT startet mit 350 BTC und ist als Anlagefonds nach dem Kollektivanlagengesetz aufgesetzt, nicht als Schuldverschreibung.

Ein Spot-Bitcoin-ETF hält echte Bitcoin und bildet deren Preis ab. Anleger kaufen die Anteile über ihr gewöhnliches Wertschriftendepot, eine eigene Wallet brauchen sie nicht. BIT Asset Management ist ein FINMA-beaufsichtigter Vermögensverwalter mit Sitz in Zürich und gehört zur globalen BIT Group. Ursprünglich hiess das Unternehmen Crypto Finance (Asset Management) AG. Nach der Übernahme durch die BIT-Gruppe 2024 lautete der Name zunächst Matrixport Asset Management AG, später folgte die heutige Bezeichnung. Die Genehmigung der FINMA erhielt BBIT schliesslich im Oktober 2026. Anleger können den Fonds in Franken und US-Dollar handeln, die jährlichen Gesamtkosten (Total Expense Ratio) betragen 0.19%.

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Als Fonds nach KAG unterscheidet sich BBIT rechtlich vom ETP

Der Unterschied zwischen einem ETF und einem ETP liegt in der Rechtsform, nicht im Kursverlauf. Ein ETF nach dem Kollektivanlagengesetz (KAG) ist ein Sondervermögen. Die Bitcoin erscheinen folglich weder in der Bilanz des Emittenten noch in jener des Verwahrers. Zudem gelten für BBIT die Anlegerschutzbestimmungen des KAG. Ein ETP ist hingegen eine Schuldverschreibung. Wer es kauft, wird daher Gläubiger des Emittenten und trägt dessen Ausfallrisiko, selbst wenn die Coins physisch hinterlegt sind.

In Europa sind die meisten kotierten Bitcoin-Produkte jedoch ETPs. An der SIX kamen bereits 2016 die ersten strukturierten Produkte auf Bitcoin in den Handel. Im November 2018 listete die SIX als weltweit erste regulierte Börse ein physisch hinterlegtes ETP auf einen Korb von Kryptowährungen. Den Anfang machte Amun, heute 21Shares, mit dem Produkt HODL. 2019 folgte schliesslich ein physisch hinterlegtes ETP auf Bitcoin allein. Mit BBIT ergänzt die Börse diese Reihe nun um die Fondsstruktur.

"Das wirtschaftliche Engagement eines Fonds und einer Note kann sehr ähnlich aussehen, solange alles gut läuft. Der Unterschied liegt darin, was passiert, wenn es nicht so ist." - Friedrich Herzog, Chief Investment Officer, BIT Asset Management

Für Anleger zählt die Rechtsform deshalb vor allem im Ernstfall. Denn wer ein ETP hält, trägt das Ausfallrisiko des Emittenten. Bei BBIT bilden die Bitcoin hingegen ein Sondervermögen, das die AMINA Bank getrennt vom Vermögen von BIT Asset Management verwahrt.

Vier Parteien teilen sich Emission, Verwahrung und Handel

Bei BBIT verteilen sich die Rollen auf vier Parteien. Emittent ist allerdings nicht BIT, sondern die Pernet von Ballmoos AG (PvB), die als Fondsleitung fungiert. BIT Asset Management selbst tritt als Sponsor, Asset Manager und Distributor auf. Die Verwahrung übernimmt die AMINA Bank. Flow Traders stellt ferner als Market Maker Kauf- und Verkaufskurse und sorgt so für Liquidität an der Börse. Dominik Oggenfuss, CEO von BIT Asset Management, beschreibt das Produkt als Verbindung von Schweizer Fondsadministration, Vermögensverwaltung, Verwahrung und Börsenkotierung. Anleger erhalten somit Zugang zu Bitcoin über ihr bestehendes Wertschriftendepot.

Die Coins lagern offline bei der Bank. Der Fonds verfolgt ausserdem eine passive Strategie und bildet den Bitcoin-Preis über den SIX Reference Rate Bitcoin Index ab. An der Börse ist BBIT unter der ISIN CH1593447597 gelistet.

Berechtigte Anleger können Fondsanteile zudem mit Bitcoin statt mit Bargeld zeichnen. Bei einer Barzeichnung müssten sie ihre Coins zunächst verkaufen und den Erlös einzahlen. Die Sachzeichnung (in-kind) erspart folglich diesen Zwischenschritt.

Die FINMA befreite BBIT von den Diversifizierungsvorschriften

Für BBIT gewährte die FINMA eine Ausnahme. Schweizer Anlagefonds unterliegen grundsätzlich Diversifizierungsvorschriften, die eine Streuung auf mehrere Anlagen verlangen. Die Aufsicht befreite BBIT von diesen Vorschriften, deshalb darf der Fonds ausschliesslich in Bitcoin investieren. Laut BIT ging der Genehmigung eine Prüfung von rund 18 Monaten voraus.

Öffentlich vertreiben darf BIT den Fonds vorerst nur in der Schweiz. Trotzdem richtet sich der Anbieter an Anleger ausserhalb der USA, darunter asiatische Kunden mit Vermögen bei Schweizer Privatbanken. Welche Anleger ausserhalb der Schweiz Anteile kaufen dürfen, präzisierte das Unternehmen allerdings nicht.

Für die SIX erweitert BBIT ein bereits breites ETF-Segment. Mit BIT steigt die Zahl der ETF-Anbieter an der Börse auf 41, handelbar sind über 8'200 ETFs. Im laufenden Jahr kamen ausserdem 325 neue ETF-Kotierungen hinzu. Passive ETFs setzten im Oktober 2026 im Orderbuch 7.3 Mrd. CHF um, 9.5% mehr als im September. Bei aktiven ETFs stieg der Umsatz um 28% auf 161 Mio. CHF. Gleichzeitig sind über 70 Krypto-Assets als Basiswerte für ETPs und strukturierte Produkte zugelassen.