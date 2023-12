Was sind die Pudgy Penguins?

Pudgy Penguins ist eine Sammlung von 8'888 niedlichen Pinguinen, die als nicht-fungible Token (NFTs) auf der Ethereum-Blockchain leben. Das Projekt wurde im Juli 2021 lanciert und war in nur 20 Minuten ausverkauft. Nach einem enttäuschenden Jahr änderte das Projekt unter neuer Führung seinen Kurs.

Pudgy Penguins erlebte im Jahr 2022 einen bedeutenden Führungswechsel, als Luca Netz bekanntlich 750 ETH (etwa 2.5 Millionen Dollar) bot, um das Projekt im Januar 2022 zu übernehmen. Die Übernahme fand im April 2022 unter Netz Capital statt. Als neuer CEO erzielte Netz bemerkenswerte Fortschritte für das Projekt, indem er eine von 1kx geleitete Finanzierungsrunde in Höhe von 9 Millionen Dollar abschloss und Lizenzverträge für die Herstellung von physischem Spielzeug auf der Grundlage der Pinguin-NFT-IP erwarb. Damit festigte er die Position des Projekts als eigene Marke.

Die Kollektion Pudgy Penguins wurde während des NFT-Bullenmarktes 2021 von einem Team lanciert, die unter den Pseudonymen Cole und Mr Tubby bekannt sind. Der Start war ein durchschlagender Erfolg, die gesamte Kollektion war in weniger als 20 Minuten ausverkauft. Die Preise stiegen auf ein Rekordhoch von 2.49 ETH, was zu diesem Zeitpunkt etwa 7'000 Dollar entsprach.

Ende des Jahres begann die Stimmung in der Pudgy-Gemeinschaft jedoch zu kippen. Der Wendepunkt war die mit Spannung erwartete Veröffentlichung der Angelruten im Dezember 2021, die sich für viele als herbe Enttäuschung herausstellte. Die Pudgy Rods, auch bekannt als "Rogs", wurden am 30. August 2021 als kostenlose NFTs verteilt und vier Monate später am ersten Weihnachtsfeiertag enthüllt. Nach einer intensiven Vorbereitungszeit empfanden viele die Enthüllung als Ernüchterung. Die erwarteten NFTs entpuppten sich als einfache Angelruten, die falsch als "Rogs" geschrieben wurden.

Ungefähr zur gleichen Zeit, als die Rogs vorgestellt wurde, brachte das Team eine zweite Kollektion "Lil' Pudgys" heraus, die 22'222 Stück umfasste. 8'888 NFTs konnten von Pudgy-Besitzern kostenlos abgeholt werden, die restlichen 13'334 wurden in einem öffentlichen Verkauf angeboten. Die Besitzer erhielten Zugang zu Erlebnissen, Veranstaltungen, IP-Lizenzierungsmöglichkeiten und zusätzlichen Vorteilen, ähnlich denen der ersten Generation.

Projektwende und Wiederbelebung

Nach der Unzufriedenheit der Community über nicht eingehaltene Entwicklungsversprechen und Anschuldigungen von Geldgier wurde das Projekt von Luca Netz übernommen. Seitdem hat Pudgy Penguins unter der Leitung von Netz nicht nur seinen Betrieb aufrechterhalten, sondern auch seine Community und sein Ökosystem massiv ausgebaut. Luca Netz stellte fest, dass viele NFT-Projekte auf der Suche nach Einnahmen einen entscheidenden Fehler machten. Der einzige Ausweg war oft die Schaffung weiterer NFTs. Leider geht dies auf Kosten der Gemeinschaft und des Gesamterfolgs des Projekts.

Um dieses Dilemma zu bekämpfen, lancierte das Projekt die Pudgy Toys, die auf etablierten Einzelhandelsplattformen wie Walmart, Amazon oder Smyths Toy Store erhältlich sind. Das Debüt des physischen Spielzeugs im Mai dieses Jahres war ein Erfolg: 20'000 Stück wurden verkauft und rund 500'000 Dollar eingenommen.

Es wurde angedeutet, dass der nächste wichtige Schritt für das Projekt die Lancierung einer eigenen Lizenzierungsplattform, NFT Overpass, sein wird. Das Projekt Overpass befasst sich mit den Herausforderungen der Blockchain-basierten NFT-Lizenzierung in Web3 und soll Lösungen für die NFT-Dynamik bieten. Zunächst exklusiv für die Pudgy-Community lege das Projekt Wert auf die Einbindung der Nutzer. Es werde aber auch auf andere Communities ausgeweitet, um Pudgy Penguins als führenden Anbieter von skalierbaren Web3-Lösungen zu etablieren. Aber Pudgy-NFT-Besitzer nutzen ihre NFT bereits jetzt zur Markenbildung und Produktidentität, so beispielsweise das Schweizer Unternehmen PURU.

"NFTs und insbesondere Pudgy Penguins mit ihrem bevorstehenden Overpass-IP-Projekt, das den Prozess der markenübergreifenden Lizenzierung verbessern könnte, können die Art und Weise revolutionieren, in der traditionelle Marken eigenes geistiges Eigentum mit einem nachweislich wünschenswerten Kunstdesign nutzen können. Kapitän PURU ist eine selbst erstellte lizenzierbare Figur, die innerhalb des Ökosystems des viralen Social Media-Unternehmens Pudgy Penguins geschaffen wurde." - Sylvain Horwood, Gründer des Unternehmens PURU 100% Natural Personal Care

Die Pudgy Gemeinschaft

Der Pudgy-Ansatz stützt sich stark auf die Online-Präsenz und Memes, die in der NFT-Community und darüber hinaus weit verbreitet sind. Animierte Bilder (GIFs) der Pudgy Penguins-Kollektion wurden fast 10 Milliarden Mal angesehen, und der Instagram-Account hat nahezu 1 Million Follower gesammelt.

Das Projekt arbeitet auch an seinem Metaversum "Pudgy World". In jeder physischen Spielzeugschachtel befindet sich ein QR-Code, der die Nutzer in das Metaversum führt. Durch Scannen des QR-Codes schaltet der Besitzer des Spielzeugs Eigenschaften (NFTs) frei, um seinen eigenen Pudgy Penguin zu personalisieren. Der virtuelle Pinguin wird als seelengebundener (nicht übertragbarer) NFT auf der Blockchain geminted. Die Technologie basiert auf zkSync, einem Ethereum-Protokoll für kostengünstige Zahlungen, das von der zkRollup-Technologie unterstützt wird. Dieses Verfahren ermöglicht eine gaslose (kostenlose) Prägung und senkt die Einstiegshürde, indem automatisch eine Smart Contract Wallet zusammen mit dem Benutzerkonto erstellt wird.

Abgesehen vom Online-Raum organisieren sich die Pudgy-Inhaber in unabhängigen Untergemeinschaften, die bestimmte Richtlinien befolgen müssen. Einzelheiten zu den Richtlinien sind in der "Markenbibel" zu finden. Die Gemeinschaften sind nach Region oder Eigenschaft des Pudgy-Besitzers organisiert. Wichtige Untergemeinschaften sind "Pudgy Penguins Europe", "Pudgy Penguins Asia" oder "Pudgylicious". Diese Gemeinschaften dienen als Vernetzungsgruppen, in denen die Inhaber Ideen für die Anwendung der Pudgy-IP entwickeln. Sie stellen die treibende Kraft für lokale Pudgy-Veranstaltungen dar.