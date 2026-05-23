Wochenrückblick KW 21: SpaceX enthüllt 1.5 Mrd. USD Bitcoin-Investition

Goldman Sachs schichtet aus Altcoin-ETFs in Krypto-Equity um

Auch bei den Grossbanken verschieben sich die Krypto-Allokationen, allerdings weg von den Altcoin-ETFs. Goldman Sachs hat im ersten Quartal sämtliche XRP- und Solana-ETF-Positionen vollständig liquidiert, wie das 13F-Filing zeigt. Betroffen sind vier XRP-Produkte von 21Shares, Bitwise, Franklin Templeton und Grayscale im Volumen von rund 152 Mio. USD sowie sechs Solana-Produkte mit zusammen 108 Mio. USD. Ende 2025 hielt die Bank noch rund 73% des XRP-ETF-Vermögens unter den 30 grössten US-Institutionen. Die Ethereum-Position im iShares-ETHA-Fonds schrumpfte um 70% auf 7.2 Millionen Anteile, während der Bitcoin-Bestand mit 715 Mio. USD nur leicht reduziert wurde. Im Gegenzug stockte Goldman die Beteiligung an Circle Internet Group um 249% und an Galaxy Digital um 205% auf, dazu kommt eine neue Position in Hyperliquid Strategies. Die Umschichtung zeigt eine klare Präferenz für Bitcoin-Spot, Infrastruktur-Aktien und Treasury-Vehikel statt für Altcoin-ETFs.