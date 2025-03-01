Wochenrückblick Kalenderwoche 9 – 2025

Eine Übersicht zu BNB

BNB ist der Börsentoken der führenden Krypto-Handelsplattform Binance. Ursprünglich 2017 als ERC-20-Token auf Ethereum gestartet, ist BNB inzwischen auf seine eigene Blockchain migriert und hat sich zu einem hybriden Exchange- und Utility-Token mit vielfältigen Anwendungsfällen entwickelt. Als erstes EVM-kompatibles Netzwerk konnten Entwickler ihre bestehenden Anwendungen von Ethereum migrieren, ohne den Code stark anpassen zu müssen. Dadurch ist BNB eines der am stärksten erprobten Netzwerke im Kryptobereich und hat sich in mehreren Stresstests erfolgreich bewährt. Beeindruckenderweise hat BNB im vergangenen Jahr – während der Fokus auf den „Big Three“ Bitcoin, Solana und Ethereum lag – unter dem Radar eine Performance von ca. 90% erzielt und alle drei übertroffen. Ein Blick auf die Gründe.