Wochenrückblick Kalenderwoche 8 – 2025

Verliert das Crypto Valley den Anschluss?

Seit Jahren steht die Schweiz dank einem fortschrittlichem Rechtsrahmen und firmenfreundlicher Politik an der Vorderfront der Blockchain-Revolution. Der Vorsprung gegenüber anderen Jurisdiktionen schrumpft jedoch. Laut dem Henley Crypto Adoption Index rutschte die Schweiz, die 2023 noch auf Rang zwei stand, nur ein Jahr später um neun Plätze auf Rang elf ab. Zwar kann die Methodologie des Index bemängelt werden, die Kritik gegenüber der Schweizer Politik und Finanzmarktaufsicht FINMA hat aber zweifelsohne zugenommen. Unter den Hauptstreitpunkten befinden sich die zögerliche Erteilung der FinTech-Bewilligung (auch bekannt als „Banklizenz light“) sowie strikte Vorschriften für die Ausgabe von Stablecoins. Dieses Problem möchte der Bundesrat jetzt mit neuer Gesetzgebung angehen, wie aus einem parlamentarischen Vorstoss hervorgeht.