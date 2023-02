Wochenrückblick Kalenderwoche 7 – 2023

An den US-Dollar gekoppelte Stablecoins sind zu einem entscheidenden Bestandteil des aufkeimenden Krypto-Ökosystems avanciert. Sie dienen als Basiswährung an zentralisierten Börsen und als Alternative zum Dollar an dezentralen Handelsplätzen. Neben Tether (USDT) und USD Coin (USDC) rangiert Binance USD (BUSD) an dritter Position aller Stablecoins nach Marktkapitalisierung. Der digitale Vermögenswert wurde 2019 im Rahmen einer Partnerschaft zwischen Paxos und Binance lanciert. Dabei fungiert die in den Staaten regulierte Paxos Trust Co. als alleiniger Emittent des Stablecoins mit einer Branding-Lizenz der grössten Kryptobörse, die BUSD seit geraumer Zeit als primäre Basiswährung verwendet. Eine kontroverse Geschäftsbeziehung, die den ansässigen Regulierungsbehörden nicht gefällt. Schliesslich agiert Binance ohne offiziellen Firmensitz als „heimatloses“ Unternehmen mit einer intransparenten Vergangenheit. Für die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde (NYDFS) Grund genug, Paxos zur Einstellung des Stablecoins aufzufordern.