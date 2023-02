Wochenrückblick Kalenderwoche 6 – 2023

Im September letzten Jahres vollzog die grösste Smart-Contract-fähige Blockchain den erfolgreichen Wechsel von Proof of Work auf Proof of Stake (auch bekannt als Merge). Proof of Stake (PoS) ist ein alternativer Konsensmechanismus, der zur Sicherung von Blockchain-Netzwerken und zur Validierung von Transaktionen verwendet wird. In einem PoS-System wird die Verifizierung durch eine Reihe von „Validatoren“ durchgeführt, die einen bestimmten Betrag der netzwerkeigenen Kryptowährung halten und „staken“. Dies unterscheidet sich von Bitcoins Proof of Work (PoW) Konsensmechanismus, bei dem die Validierung über die Berechnung komplexer mathematischer Probleme erfolgt; auch bekannt als Mining. Gegenwärtig sind fast 14 Prozent aller Ether (ETH) – rund 27 Milliarden USD – in solche Stakes gebunden und können nicht abgezogen werden. Das bevorstehende Shanghai Upgrade (EIP-4895) wird diese Abhebungen voraussichtlich im März ermöglichen. Eine vollständige Übersicht zu den Änderungen und deren Implikationen.