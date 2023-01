Wochenrückblick Kalenderwoche 3 – 2023

Bitcoin bietet aufgrund seiner Eigenschaften einen erlaubnislosen Zugang zu einem verlässlichen Zahlungsnetzwerk, das ohne Einschränkungen die Verwahrung und den Transfer von digitalen Vermögenswerten zulässt. Das globale Netzwerk setzt lediglich einen Internetzugang voraus, um es zu nutzen. Insbesondere in Ländern, welche eine unsichere Währungs- und Finanzsituation aufweisen oder wo ein Grossteil der Bevölkerung über keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen verfügt, wird der Nutzen des Netzwerks deutlich sichtbar. So verzeichnen etliche Nationen auf dem afrikanischen Kontinent eine fortwährende Adoption von Bitcoin und anderen Kryptowährungen. Selbst ein offizielles Verbot stoppt diese Entwicklung nicht. Länder wie Ägypten und Marokko weisen trotz eines vorerrschenden Verbots eine ansteigende Teilnahme der Bevölkerung an Kryptowährungen auf. So stieg in Marokko der Krypto-Besitz auf die Gesamtpopulation gerechnet von 2.4% im Jahr 2021 auf 3.1% im Jahr 2022 – die höchste Rate in Nordafrika. Bemühungen der marokkanischen Zentralbank deuten nun auf einen neuen Rechtsrahmen hin, welcher Bitcoin & Co. volumfassend regulieren und dem Land damit neue wirtschaftliche Chancen im Bereich der Technologie eröffnen soll.