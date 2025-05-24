Wochenrückblick Kalenderwoche 21 – 2025

Stablecoins sind digitale Vermögenswerte, die an traditionelle Werte wie den US-Dollar gekoppelt sind. Dieser Sektor spielt eine entscheidende Rolle für die Vereinigten Staaten. Stablecoins sind durch US-Staatsanleihen gedeckt, was einen konstanten Abnehmer für Schulden des Staates schafft. Ein Beispiel: Der führende Stablecoin-Anbieter Tether hält mit über 120 Milliarden USD mehr US-Staatspapiere als die Bundesrepublik Deutschland. Daher legen Gesetzgeber grossen Wert auf die Regulierung dieser digitalen Dollar. Mit einem parteiübergreifenden Votum von 66 zu 32 Stimmen hat das Gesetzesframework „GENIUS Act“ bereits die erste Hürde genommen. In der Schweiz wird nun Handlungsbedarf erforderlich. Seit 2024 gelten für inländische Unternehmen deutlich strengere Vorschriften, darunter eine Banklizenz und die vollständige Identifizierung aller Kunden. Diese Anforderungen der FINMA sind nahezu gleichbedeutend mit einem Verbot und verschaffen der Schweiz einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Angesichts der Tatsache, dass Tether im vergangenen Jahr einen Nettogewinn von 10 Milliarden USD erzielte, ist ein solches Vorgehen aus taktischer Sicht unklug.