Wochenrückblick KW 20: Clarity Act nähert sich der Ziellinie

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Der Bankenausschuss des US-Senats hat den Digital Asset Market Clarity Act mit 15:9 Stimmen angenommen und damit das wichtigste Krypto-Marktstrukturgesetz der USA einen Schritt weitergebracht. Über 130 Änderungsanträge waren eingereicht worden, allein Senatorin Elizabeth Warren brachte 44 davon ein. Die Demokraten Ruben Gallego und Angela Alsobrooks stimmten gegen die Parteilinie und sicherten dem Vorhaben von Ausschussvorsitzendem Tim Scott eine Mehrheit. Das Gesetz teilt die Zuständigkeit auf: Die CFTC beaufsichtigt digitale Rohstoffe wie Bitcoin, die SEC bleibt für Wertpapiere zuständig. Den demokratischen Widerstand befeuern weiterhin die Krypto-Geschäfte der Trump-Familie, deren Vermögen aus Memecoins und World Liberty Financial auf 11.6 Mrd. USD geschätzt wird. Im Plenum braucht der Entwurf 60 Stimmen und damit neun demokratische Unterstützer. Polymarket beziffert die Verabschiedungswahrscheinlichkeit auf 60%.
Der Clarity Act passiert den US-Senat-Bankenausschuss mit 15-9 Stimmen. Ethikfragen um Trumps Krypto-Geschäfte gefährden den Senat.
Charles Schwab öffnet 12 Bio. USD Kundenvermögen für Bitcoin-Spot-Handel
Während Washington an den Spielregeln feilt, schaffen die US-Grossbroker bereits Fakten. Charles Schwab, mit rund 12 Bio. USD verwalteter Kundenvermögen und 39 Millionen Kunden einer der grössten Vermögensverwalter der Welt, hat diese Woche „Schwab Crypto“ lanciert. Angeboten werden ausschliesslich Spot-Käufe von Bitcoin und Ethereum zu 75 Basispunkten pro Transaktion. Der Rollout läuft gestaffelt von Mitarbeitenden über Warteliste-Kunden bis zu allen berechtigten Konten in 48 Bundesstaaten. Die Verwahrung übernimmt die Charles Schwab Premier Bank zusammen mit Paxos Trust als Sub-Custodian. Hintergrund sind die Aufhebung der Bilanzregel SAB 121 durch die SEC im Januar 2025 und die OCC-Klarstellung zu Krypto-Befugnissen nationaler Banken. Schon heute halten Schwab-Kunden rund 20% aller US-Krypto-ETP-Vermögen.
Charles Schwab startet Schwab Crypto: Spot-Trading für Bitcoin und Ethereum mit 75 Basispunkten Gebühr und Paxos als Sub-Verwahrer.
Saylor bricht das Verkaufstabu und gefährdet das Strategy-Flywheel
Während traditionelle Broker einsteigen, gerät der grösste Bitcoin-Treasury-Spieler ins Wanken. Michael Saylor hat an der Q1-2026-Telefonkonferenz seine vierjährige „Niemals verkaufen“-Position aufgegeben und einen möglichen Verkauf von Bitcoin zur Finanzierung der Dividenden in Aussicht gestellt. Strategy hält 818’334 BTC im Wert von 66.1 Mrd. USD, rund 3.9% des gesamten Bitcoin-Bestands. Die Aktie fiel nach den Zahlen um 4.33% auf 178.80 USD, das mNAV-Verhältnis liegt bei 1.01x und damit gefährlich nahe an der Schwelle, ab der das Flywheel kippt. Allein die Vorzugsaktie STRC mit 11.5% variabler Monatsdividende verursacht jährliche Ausschüttungen von rund 982 Mio. USD. Solange Bitcoin jedoch nicht in einen mehrjährigen Bärenmarkt abrutscht, sollte Strategy aber weiterhin Zugang zu Kapital finden.
Saylor öffnet die Tür zum Bitcoin-Verkauf: Strategy will Dividenden notfalls aus BTC-Reserven decken. Das mNAV-Flywheel gerät unter Druck.
Circle finanziert mit 222 Mio. USD die eigene Stablecoin-Blockchain Arc
Auch im Stablecoin-Geschäft verschieben sich die Kräfte. Der USDC-Emittent Circle hat einen Token-Presale für seine Layer-1-Blockchain Arc abgeschlossen und 222 Mio. USD eingesammelt. Verkauft wurden 740 Millionen ARC zu je 0.30 USD, was das Netzwerk auf vollständig verwässerter Basis mit 3 Mrd. USD bewertet. Angeführt wurde die Runde von Andreessen Horowitz mit 75 Mio. USD, beteiligt sind unter anderem BlackRock, Apollo Funds, Intercontinental Exchange, Standard Chartered Ventures und ARK Invest. Arc ist EVM-kompatibel, erreicht mit 100 Validatoren rund 780 ms Finalität und nutzt USDC statt eines volatilen Tokens als Gas-Asset. Eingebaut sind USDC, EURC, der tokenisierte Geldmarktfonds USYC sowie das Cross-Chain-Protokoll CCTP. Über 100 Institutionen testen seit Oktober 2025, darunter Goldman Sachs, BNY, HSBC, Mastercard, Deutsche Bank und Visa. Der Mainnet-Start ist für 2026 geplant.
Circle sichert 222 Mio. USD für Arc-Blockchain: a16z führt die Runde an, BlackRock und Apollo investieren mit. FDV: 3 Mrd. USD.
Kryptomarkt spaltet sich in Bitcoin-Kern und fragmentierte Altcoin-Ränder
Ausserdem: Über das letzte Jahr ist eine Zweiteilung des Kryptomarkts zu beobachten. Bitcoin verliert seit Jahresbeginn 9%, Ethereum 24%, Solana 27%, XRP 22% und Cardano 20%. Während die grossen Layer-1-Token unter Druck stehen, gewinnen einzelne Werte zweistellig: TRON legt 25% zu, Hyperliquid 54% und Canton Network 7%. Das institutionelle Kapital konzentriert sich über Spot-ETFs und Unternehmens-Treasuries fast ausschliesslich auf Bitcoin. Seit drei Jahren übersteigt die Nachfrage durch ETFs und Bilanzkäufer wie Strategy die neu geminten BTC-Mengen, was die Knappheit verstärkt. Altcoins erhalten dagegen keinen breiten Kapitalstrom, sondern hängen an individuellen Katalysatoren. Selbst Ethereum als primäre Smart-Contract-Plattform bleibt hinter Bitcoin zurück. Die Botschaft: Marktkapitalisierung allein zieht kein institutionelles Geld mehr an, entscheidend sind regulatorische Klarheit und Zugang über etablierte Vehikel.
Der Kryptomarkt hat sich zuletzt spürbar erholt. Auf Jahressicht bleibt das Bild jedoch selektiver. Bitcoin…