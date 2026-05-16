Wochenrückblick KW 20: Clarity Act nähert sich der Ziellinie

Kryptomarkt spaltet sich in Bitcoin-Kern und fragmentierte Altcoin-Ränder

Ausserdem: Über das letzte Jahr ist eine Zweiteilung des Kryptomarkts zu beobachten. Bitcoin verliert seit Jahresbeginn 9%, Ethereum 24%, Solana 27%, XRP 22% und Cardano 20%. Während die grossen Layer-1-Token unter Druck stehen, gewinnen einzelne Werte zweistellig: TRON legt 25% zu, Hyperliquid 54% und Canton Network 7%. Das institutionelle Kapital konzentriert sich über Spot-ETFs und Unternehmens-Treasuries fast ausschliesslich auf Bitcoin. Seit drei Jahren übersteigt die Nachfrage durch ETFs und Bilanzkäufer wie Strategy die neu geminten BTC-Mengen, was die Knappheit verstärkt. Altcoins erhalten dagegen keinen breiten Kapitalstrom, sondern hängen an individuellen Katalysatoren. Selbst Ethereum als primäre Smart-Contract-Plattform bleibt hinter Bitcoin zurück. Die Botschaft: Marktkapitalisierung allein zieht kein institutionelles Geld mehr an, entscheidend sind regulatorische Klarheit und Zugang über etablierte Vehikel.