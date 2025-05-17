Wochenrückblick Kalenderwoche 20 – 2025

US-Präsident Donald Trump hat im März 2025 eine Executive Order unterzeichnet, die eine „strategische Bitcoin-Reserve“ einrichtete. Diese Reserve besteht aus beschlagnahmten Bitcoins und muss langfristig gehalten werden. Zukäufe wurden ebenfalls ermöglicht – solange diese haushaltsneutral bleiben. Parallel dazu haben die Bundesstaaten New Hampshire und Arizona kürzlich Gesetze verabschiedet, die es den Staaten ermöglichen, einen Teil ihrer öffentlichen Mittel in Bitcoin zu investieren. Diese Entwicklungen könnten andere Bundesstaaten dazu ermutigen, ähnliche Massnahmen zu ergreifen. In der Schweiz möchte ein Initiativkomitee die Schweizerische Nationalbank auch zu Investitionen in Bitcoin verpflichten. Konkret würde der Vorschlag den Auszug der Bundesverfassung ändern, der eine Währungsreserve in Gold vorschreibt. Zusätzlich soll die SNB einen Teil der Reserven in Bitcoin halten. Bis Ende Juni 2026 läuft die Sammelfrist, wobei das Sammeln von 100’000 Unterschriften eine Herausforderung darstellen dürfte.