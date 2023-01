Wochenrückblick Kalenderwoche 2 – 2023

Vor gut 10 Jahren hat die kalifornische Bank Silvergate ($SI) eine bemerkenswerte strategische Entscheidung getroffen: Sie spezialisierte sich auf Dienstleistungen im Technologiebereich, insbesondere auf Blockchain-Unternehmen und Firmen im Umgang mit Kryptowährungen. Zu jener Zeit war es für Kryptofirmen äußerst schwierig, eine Bankverbindung zu erhalten, und Silvergate nutzte diese Chance, indem es ein eigenes Bankensystem einführte, das rund um die Uhr verfügbar war, um die Liquidität seiner Kunden sicherzustellen. Das Angebot stieß auf großes Interesse und Silvergate begann bald, die Finanzen der meisten etablierten US-Handelsplattformen (Coinbase, Gemini, Kraken, und auch FTX) zu verwalten.

Mit 16 Mrd. USD an verwahrten Vermögenswerten konnte die Bank Ende 2021 auf einen beeindruckenden Werdegang zurückblicken und galt als die größte „Krypto-Bank“ am Markt. Doch der FTX-Skandal und der damit verbundene „Contagion Effect“ hinterließen auch hier ihre Spuren: Im letzten Quartal kam es zu einem Bankrun auf Silvergate-Einlagen und Abhebungen von 8 Mrd. USD. Die Bank musste Sicherheiten veräußern, um einen Verlust von 718 Mio. USD auszugleichen, entließ 40% ihrer Belegschaft und beantragte schließlich Milliarden an Vorschüssen beim Federal Home Loan Bank System. Trotz dieser Herausforderungen bleibt abzuwarten, wie sich Silvergate in Zukunft entwickeln wird und ob es weiterhin in der Lage sein wird, sich als führende Kraft in der Krypto-Banking-Branche zu etablieren.