Wochenrückblick Kalenderwoche 18 – 2025

Ripple strebt Übernahme von Circle an

Ripple ist eines der ältesten Krypto-Projekte. Das Unternehmen wollte bei der Gründung 2012 kostengünstige, grenzüberschreitende Transaktionen ermöglichen. Es sollte sich durch eine skalierbarere Lösung von Bitcoin unterscheiden. Die Grundlage des Netzwerks: die Kryptowährung XRP, früher auch „Ripple“ genannt. Doch in den letzten Jahren hatte Ripple Schwierigkeiten, XRP als Zahlungsmittel zu etablieren. Stattdessen setzt die Firma jetzt auf Stablecoins. Im Oktober 2024 lancierte Ripple den RLUSD, der einen verhältnismässig kleinen Marktwert von 316 Mio. USD einnimmt. Der Vertrieb eines eigenen Stablecoins könnte sich schwieriger gestalten haben als ursprünglich von Ripple erwartet. Durch ein monatliches Vesting von XRP-Token verfügt die Firma aber über erhebliche finanzielle Mittel. Laut dem Q4-Marktbericht hielt Ripple Ende des letzten Jahres 4.4 Mrd. XRP mit einem aktuellen Gegenwert von 9.7 Mrd. USD. Diese Gelder nutzt die Firma für strategische Akquisitionen. So hat Ripple hat eine Übernahme des konkurrierenden Stablecoin-Anbieters Circle, Emittent des USD Coins (USDC), für 4 bis 5 Milliarden USD vorgeschlagen. Das Angebot sei jedoch als zu niedrig abgelehnt worden.