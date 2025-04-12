Wochenrückblick Kalenderwoche 15 – 2025

Gerüchte um Zuger Krypto-Bank

Die AMINA Bank (ehemals SEBA Bank) durfte sich neben der Sygnum ab 2019 als erstes Finanzinstitut der Schweiz eine „Krypto-Bank“ nennen. Sechs Jahre später soll die AMINA bei einem neuen Besitzer landen, berichtete das Zürcher Finanzportal „Inside Paradeplatz“ mit Verweis auf zwei Insider. Die Krypto-Bank würde „zum Spottpreis“ verkauft – interessiert seien unter anderem Parteien aus China. Allerdings blockiere die Finanzmarktaufsicht (FINMA), was der AMINA zum Verhängnis werden könne. Eine Investigation von CVJ.CH ergab, dass zwar Gespräche über zusätzliche Investoren stattfinden. Eine Übernahme der AMINA ist zum aktuellen Zeitpunkt aber unwahrscheinlich. Die Gespräche drehen sich lediglich um die Aufnahme weiterer Investoren. Einwände der FINMA sind bisher keine bekannt. Auch steht die Bank nicht am Abgrund. Im dritten und vierten Quartal 2024 soll die AMINA bereits profitabel gewesen sein.