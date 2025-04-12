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    CVJ Wochenrückblick

    Wochenrückblick Kalenderwoche 15 – 2025

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    von am News

    Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.

    Selektierte Artikel der Woche:

    Das vom Geschäftsmann Michael Saylor im Jahr 1989 gegründete Unternehmen MicroStrategy heisst nun schlicht Strategy. Aber auch unter diesem neuen Markennamen hat sich eines nicht geändert: Der massive Erwerb von Bitcoin. Strategy verfolgt einen einzigartigen Ansatz, indem es grosse Mengen an Bitcoin aufkauft und dafür eine Mischung aus Eigen- und Fremdkapital nutzt. Aktuell besitzt das Unternehmen 528’185 BTC – das entspricht bereits etwa 2.5 Prozent (!) des maximal verfügbaren Bitcoin-Angebots. Mit einem Gesamtwert von ca. 43 Milliarden US-Dollar bei einem Bitcoin-Kurs von 81’000 US-Dollar ist Strategy der mit Abstand grösste Unternehmenshalter von Bitcoin. Trotz der Fremdfinanzierung gewisser Käufe ist Saylors Strategie jedoch weniger riskant, als einige denken. Eine vollständige Liquidation zur Rückzahlung aller Schulden würde das Abfallen des Bitcoin-Preises auf ca. 20’143 US-Dollar erfordern – ein drastischer Rückgang gegenüber den aktuellen Preisen. Und die ersten Rückzahlungen müssen erst ab 2027 stattfinden.

    Gerüchte um Zuger Krypto-Bank

    Die AMINA Bank (ehemals SEBA Bank) durfte sich neben der Sygnum ab 2019 als erstes Finanzinstitut der Schweiz eine „Krypto-Bank“ nennen. Sechs Jahre später soll die AMINA bei einem neuen Besitzer landen, berichtete das Zürcher Finanzportal „Inside Paradeplatz“ mit Verweis auf zwei Insider. Die Krypto-Bank würde „zum Spottpreis“ verkauft – interessiert seien unter anderem Parteien aus China. Allerdings blockiere die Finanzmarktaufsicht (FINMA), was der AMINA zum Verhängnis werden könne. Eine Investigation von CVJ.CH ergab, dass zwar Gespräche über zusätzliche Investoren stattfinden. Eine Übernahme der AMINA ist zum aktuellen Zeitpunkt aber unwahrscheinlich. Die Gespräche drehen sich lediglich um die Aufnahme weiterer Investoren. Einwände der FINMA sind bisher keine bekannt. Auch steht die Bank nicht am Abgrund. Im dritten und vierten Quartal 2024 soll die AMINA bereits profitabel gewesen sein.

    Memecoin an der SIX

    Dogecoin wurde 2013 ursprünglich als humorvolle Alternative zu Bitcoin entwickelt und hat sich inzwischen zu einer der bekanntesten und am weitesten verbreiteten Kryptowährungen weltweit etabliert. Mit schnellen Transaktionen, niedrigen Gebühren und wachsender Akzeptanz von Händlern und Unternehmen wie Microsoft und AMC Theatres spielt Dogecoin heute eine Rolle im globalen Zahlungsverkehr. Neben seinen technischen Eigenschaften zeichnet sich Dogecoin durch seine sozial engagierte Community aus. Das Projekt war die erste und erfolgreichste Witzwährung – auch bekannt als Memecoin. Dank einer Zusammenarbeit des House of Doge, dem Unternehmenszweig der Dogecoin Foundation, und dem Schweizer ETP-Anbieter 21Shares wird der Memecoin jetzt in ein traditionelles Finanzprodukt verpackt.

    Optionen auf Ethereum-ETFs

    Optionskontrakte ermöglichen es Investoren, den zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen oder zu verkaufen. Dies erlaubt sowohl Hedging-Strategien gegen Kursschwankungen als auch spekulative Positionierungen. Gerade in der traditionellen Finanzwelt verzeichnen Optionen oft ein höheres Handelsvolumen als die in der Krypto-Branche beliebten Terminkontrakte. Neu erhalten US-Anleger Zugang zu Optionen auf die Spot-Ethereum-ETFs, die seit etwas über einem halben Jahr handelbar sind.

    Märkte bleiben volatil

    Ausserdem: Über das vergangene Wochenende versetzte Trumps Rundumschlag mit Zöllen die globalen Märkte in Chaos. Länder verzeichnen ihre schärfsten Korrekturen seit der Finanzkrise 2008 und Broker setzen den Handel aus. Bitcoin und die Krypto-Märkte bleiben in dieser Risk-Off-Phase nicht verschont. Die grösste Kryptowährung nach Marktkapitalisierung handelte kurzzeitig unter 80’000 USD, während viele der Altcoins -50% von ihren Höchstständen entfernt sind. Mittlerweile hat sich der Markt etwas beruhigt und eine Konsolidierungsphase eingeleitet.

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    Über den Autor

    Redaktion cvj.ch

    Die Redaktion des Crypto Valley Journal berichtet seit 2018 aus Zug, dem Sitz des Schweizer Crypto Valley, über Bitcoin, Krypto, Blockchain und die regulatorische Entwicklung digitaler Vermögenswerte. Hinter der kollektiven Redaktionsstimme steht ein Team aus Autoren mit Hintergrund in Finanzmarkt, Recht und Technologie.

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