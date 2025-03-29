Wochenrückblick Kalenderwoche 13 – 2025

Nach dem höchst erfolgreichen Start des knapp 50 Mrd. USD schweren iShares Bitcoin ETFs (IBIT) in den USA steigt BlackRock in den europäischen Markt ein. Die Schweiz bietet mit ihrer etablierten Krypto-Infrastruktur und regulatorischen Klarheit scheinbar die idealen Voraussetzungen für diesen Schritt. Der „iShares Bitcoin ETP“ wird von einer Zweckgesellschaft mit Sitz in der Schweiz ausgegeben, während Coinbase die Verwahrung und Flow Traders die Handelsausführung übernimmt. Mit der Einführung eines europäischen Produkts betritt BlackRock sechs Jahre später einen hart umkämpften Markt. Anbieter wie 21Shares sind etabliert und haben ähnliche Produkte auf dem Markt. Dennoch könnte BlackRock durch seine starke Marke, institutionelle Verbindungen und umfangreiche Erfahrung schnell Marktanteile gewinnen.