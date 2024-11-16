Wochenrückblick Kalenderwoche 46 – 2024

Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.
Selektierte Artikel der Woche:
Letzte Woche verlieh der Sieg des Präsidentschaftskandidaten Donald Trump den Krypto-Märkten einen erheblichen Schub. Am Tag des Wahlergebnisses schoss der Bitcoin-Preis auf ein neues Allzeithoch von 75’000 USD. Die Krypto-freundliche Agenda des künftigen Präsidenten verspricht ein deutlich freundlicheres Umfeld für digitale Assets in den nächsten vier Jahren. Der Preisanstieg nach der Wahl verlangsamte sich aber keineswegs – im Gegenteil. In der vergangenen Woche stieg Bitcoin weiter auf 93’000 USD. Und erstmals holten auch die alternativen Kryptowährungen („Altcoins“) auf.
Nach einer langen Konsolidierungsphase durchbricht der Bitcoin-Preis dank Trumps Wahlsieg das Allzeithoch und schiesst auf 81’000 USD.
Dogecoin nähert sich einem Dollar
Unter Trumps neuer Administration wird Elon Musk die „Department of Government Efficiency“ Abteilung – kurz „DOGE“ – leiten. Der Name spielt auf das Internet-Meme hinter der Kryptowährung Dogecoin an, was dem grössten Memecoin über die vergangene Woche einen erheblichen Schub von über 100% verpasste. Inspiriert vom beliebten Hunde-Meme „Doge“ wurde die Währung zunächst als Scherz kreiert, gewann aber aufgrund seiner verspielten Community und der niedrigen Einstiegshürden schnell an Bedeutung. Sein Erfolg löste eine Welle anderer Meme-basierter Kryptowährungen aus. Sollte Dogecoin dem grössten digitalen Asset auf neue Allzeithöchststände folgen, könnte der Memecoin bald auf die von Anlegern lang-ersehnte 1-Dollar-Marke marschieren.
Unter Trumps neuer Administration wird Elon Musk die DOGE-Abteilung leiten, was dem Dogecoin-Preis einen erheblichen Schub verlieh.
Ripple-Urteil läuft 2025 weiter
Seit 2020 befinden sich Ripple und die US-Aufsichtsbehörde SEC in einem Rechtsstreit rund um die Kryptowährung XRP. Nach drei Jahren erliess die US-Bezirksrichterin Analisa Torres im Juli 2023 ein wegweisendes Urteil, wonach XRP nicht von Natur aus ein Wertpapier ist, wenn es an Kleinanleger an öffentlichen Börsen verkauft wird. Sie stellte jedoch auch fest, dass die institutionellen Verkäufe von Ripple nicht registrierte Wertpapierangebote darstellten. Dafür verhängte Torres eine Geldstrafe von 125 Millionen US-Dollar, weit weniger als die 1.3 Milliarden US-Dollar, die die SEC ursprünglich gefordert hatte. Beide Parteien legten jedoch Berufung ein, was das Urteil ins 2025 verzögert.
Der andauernde Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (SEC) läuft weiter.
Schwellenländer an der vordersten Front
Schwellenmärkte wie Afrika, Asien und Osteuropa verzeichnen ein starkes Wachstum im Bereich der Kryptowährungen. Der Forschungszweig der globalen Krypto-Börse Bitget veröffentlichte eine umfassende Studie, die den Zusammenhang zwischen der zunehmenden kryptobezogenen Telegram-Aktivität und der weltweiten Einführung von Kryptowährungen aufzeigt. Die Daten deuten darauf hin, dass Schwellenländer aufgrund der zunehmenden Nutzung von Telegram Schlüsselregionen für die Gewinnung von Krypto-Nutzern sind. Die Studie hebt auch die Bedeutung von Telegram-Daten für das Verständnis des Verhaltens von Krypto-Gemeinschaften, das Erkennen von Trends und die Vorhersage von Veränderungen in aufstrebenden Märkten hervor.
Schwellenmärkte, insbesondere Afrika, Asien und Osteuropa, zeigen erhebliches Potenzial für die Krypto-Adoption, angetrieben durch Telegram.
14.5 Millionen USD für Zürcher Infrastrukturanbieter
Ausserdem: Wyden, ein Anbieter von institutioneller Infrastruktur für den Lebenszyklus des Handels mit digitalen Vermögenswerten, gibt den erfolgreichen Abschluss seiner jüngsten Finanzierungsrunde bekannt. Das Unternehmen nahm 14.5 Millionen Schweizer Franken zu einer unbekannten Bewertung auf. Die Serie-B-Finanzierungsrunde wurde von Truffle Capital, einer in Paris ansässigen globalen Fintech-Investmentfirma, angeführt. Ebenfalls beteiligten sich die neuen Investoren PostFinance, SBI-Sygnum-Azimut Digital Asset Opportunity Fund und FiveT Fintech sowie der bestehende Investor C3 Venture Capital.
Wyden, ein Anbieter von institutioneller Infrastruktur für den Handel mit digitalen Vermögenswerten, schliesst eine Finanzierungsrunde ab.