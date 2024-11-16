Wochenrückblick Kalenderwoche 46 – 2024

Ripple-Urteil läuft 2025 weiter

Seit 2020 befinden sich Ripple und die US-Aufsichtsbehörde SEC in einem Rechtsstreit rund um die Kryptowährung XRP. Nach drei Jahren erliess die US-Bezirksrichterin Analisa Torres im Juli 2023 ein wegweisendes Urteil, wonach XRP nicht von Natur aus ein Wertpapier ist, wenn es an Kleinanleger an öffentlichen Börsen verkauft wird. Sie stellte jedoch auch fest, dass die institutionellen Verkäufe von Ripple nicht registrierte Wertpapierangebote darstellten. Dafür verhängte Torres eine Geldstrafe von 125 Millionen US-Dollar, weit weniger als die 1.3 Milliarden US-Dollar, die die SEC ursprünglich gefordert hatte. Beide Parteien legten jedoch Berufung ein, was das Urteil ins 2025 verzögert.