Wochenrückblick Kalenderwoche 45 – 2024

Alle grossen Umfragen in den USA suggerierten ein knappes Rennen zwischen Trump und Harris. Auf dem Blockchain-basierten Prognosemarkt Polymarket mit 3.5 Milliarden USD an Wettvolumen zu den Wahlen hatte der Republikaner die Nase aber längst vorn. Die endgültigen Resultate vom Mittwoch bestätigen den eindeutigen Sieg. Als erster Republikaner seit 20 Jahren gewann Trump zusätzlich zu den Stimmen des Wahlmännergremiums den „Popular Vote“ – über 50% der US-Wähler sind zufrieden mit dem Resultat. Dank der Krypto-freundlichen Agenda reagierte der Bitcoin-Preis mit einem Anschnellen auf neue Allzeithochs. Selbstverständlich sollten Anleger nicht jedes Wort eines Präsidentschaftskandidaten für bare Münze nehmen. In der Regel überspitzen Politiker ihre Versprechen, um Wähler zu gewinnen. Nichtsdestotrotz dürfte der Trump-Sieg ein deutlich freundlicheres Umfeld für Bitcoin und besonders alternative Kryptowährungen („Altcoins“) bedeuten.