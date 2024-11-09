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    CVJ Wochenrückblick

    Wochenrückblick Kalenderwoche 45 – 2024

    von am News

    Was hat sich diese Woche rund um Blockchain und Kryptowährungen getan? Die relevantesten lokalen und internationalen Geschehnisse sowie ansprechende Hintergrundberichte pointiert und kompakt im Wochenrückblick.

    Selektierte Artikel der Woche:

    Alle grossen Umfragen in den USA suggerierten ein knappes Rennen zwischen Trump und Harris. Auf dem Blockchain-basierten Prognosemarkt Polymarket mit 3.5 Milliarden USD an Wettvolumen zu den Wahlen hatte der Republikaner die Nase aber längst vorn. Die endgültigen Resultate vom Mittwoch bestätigen den eindeutigen Sieg. Als erster Republikaner seit 20 Jahren gewann Trump zusätzlich zu den Stimmen des Wahlmännergremiums den „Popular Vote“ – über 50% der US-Wähler sind zufrieden mit dem Resultat. Dank der Krypto-freundlichen Agenda reagierte der Bitcoin-Preis mit einem Anschnellen auf neue Allzeithochs. Selbstverständlich sollten Anleger nicht jedes Wort eines Präsidentschaftskandidaten für bare Münze nehmen. In der Regel überspitzen Politiker ihre Versprechen, um Wähler zu gewinnen. Nichtsdestotrotz dürfte der Trump-Sieg ein deutlich freundlicheres Umfeld für Bitcoin und besonders alternative Kryptowährungen („Altcoins“) bedeuten. 

    Schweizer Banken spannen mit Chainlink zusammen

    Das führende dezentrale Oracle-Netzwerk Chainlink hat ein Projekt lanciert, um das Problem der Automatisierung und Standardisierung von Unternehmensdaten wie Fusionen, Dividenden und Aktiensplits anzugehen. Durch die Integration von KI und Blockchain könnten betriebliche Ineffizienzen, die Unternehmen derzeit aufgrund von Fehlern und manueller Datenverarbeitung Millionen von Dollar pro Jahr kosten, erheblich reduziert werden. Beteiligt am Projekt sind UBS, Vontobel, Franklin Templeton sowie weitere Finanzinstitute. 

    Fiatwährungen auf der Blockchain

    Stablecoins sind Kryptowährungen, die einen stabilen Wert beibehalten sollen und in der Regel 1:1 an einen Rohstoff wie Gold oder eine Fiat-Währung wie den Dollar gekoppelt sind. Durch diese Konstruktion eignen sie sich ideal für alltägliche Transaktionen und Überweisungen. Im Hintergrund können verschiedene Mechanismen diese Bindung beibehalten. Die beliebteste und bewährteste Methode involviert eine Drittpartei, die Bargeldäquivalente als Absicherung hält. Neuere Methoden über Smart Contracts versprechen erhöhte Dezentralisierung. Eine Übersicht zu den aktuellen Marktführern. 

    Das Quantenrisiko

    Ausserdem: Heutige Quantencomputer können Daten in 200 Sekunden verarbeiten, wofür die schnellsten Supercomputer 10’000 Jahre benötigen würden. Obwohl die Welt von dieser Technologie stark profitieren würde, stellt Quantencomputing eine potenzielle Bedrohung für die Sicherheit der Blockchain dar. Ein leistungsfähiger Quantencomputer könnte möglicherweise den Verschlüsselungsmechanismus der führenden Netzwerke wie Bitcoin knacken. Die proaktive Entwicklung quantenresistenter Lösungen durch die Blockchain-Community bietet allerdings einen positiven Ausblick.

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    Über den Autor

    Die Redaktion des Crypto Valley Journal berichtet seit 2018 aus Zug, dem Sitz des Schweizer Crypto Valley, über Bitcoin, Krypto, Blockchain und die regulatorische Entwicklung digitaler Vermögenswerte. Hinter der kollektiven Redaktionsstimme steht ein Team aus Autoren mit Hintergrund in Finanzmarkt, Recht und Technologie.

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