Strategy fliegt Ende November aus dem MSCI World Index

MSCI streicht Strategy nach Handelsschluss am 30. November 2026 aus seinen globalen Aktienindizes, darunter MSCI World und MSCI ACWI. Der Index-Ausschluss erzwingt keinen Bitcoin-Verkauf, kann jedoch die Finanzierung weiterer Käufe belasten.

MSCI ist ein Indexanbieter, dessen Aktienindizes passive Fonds und ETF weltweit nachbilden. Fällt ein Titel aus einem Index, müssen diese Fonds ihn folglich verkaufen. Strategy wiederum ist eine Digital Asset Treasury Company: Das Unternehmen kauft laufend Bitcoin und hält inzwischen 850'364 BTC. Seine Käufe finanziert es über die Ausgabe von Stamm- und Vorzugsaktien. Grundlage der Löschung ist eine neue Regel zu sogenannten Non-Operating Companies, deren finale Fassung MSCI im Oktober 2026 veröffentlichte. Sie löst eine Übergangsbeschränkung ab, die zuvor auf Firmen mit digitalen Vermögenswerten von mindestens 50% der Aktiven zielte. Mit der Indexüberprüfung vom 11. November 2026 setzt der Indexanbieter die Regel nun um. Nach Strategys eigener Schätzung halten betroffene Indexfonds rund 13 Mio. Aktien, also 3.1% der ausstehenden Basisaktien.

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Wie MSCIs Non-Operating-Regel Strategy trifft

Die neue Regel gilt für die MSCI Global Investable Market Indexes und prüft Unternehmen in zwei Stufen. Zunächst testet MSCI, ob mindestens 50% der Aktiven aus substanziellen operativen Vermögenswerten bestehen. Danach folgen fünf Finanzkennzahlen, unter anderem zu Aufwand, Cashflow, Wertveränderung der Aktiven und Abhängigkeit von externer Finanzierung. Wer den Asset-Test und mindestens vier der fünf Kennzahlen nicht besteht, gilt als nicht zulässig. Bitcoin nennt die Regel nicht. Zudem enthält sie einen Puffer für bestehende Indexmitglieder. Diese fallen nur heraus, wenn sie in beiden der zwei letzten Jahresberichtsperioden durchfallen. MSCI kann dafür auch den letzten Zwischenabschluss heranziehen. Für Neuaufnahmen liegt die Hürde hingegen höher, dort genügt ein Durchfallen in einer der beiden Perioden. Als Ziel nennt der Indexanbieter einen tieferen Index-Turnover, also weniger Umschichtungen in den Indizes.

Formal bleibt die Regel damit bitcoin-neutral. Ihr Vorlauf zielte jedoch früh auf Strategy. Schon das Konsultationspapier vom August 2026 enthielt eine Simulation auf dem ACWI IMI, die mit Datenstand Mai 2026 Strategy, Metaplanet und Yellow Cake zur Löschung markierte. Vom 3. August bis 30. September lief die Konsultation, am 15. Oktober folgten schliesslich die finalen Regeln. Neben Strategy streicht MSCI in derselben Überprüfung unter anderem Metaplanet aus dem MSCI Japan Small Cap Index und Upexi aus dem MSCI USA Micro Cap. Ebenfalls betroffen sind Yellow Cake im britischen Small-Cap-Index und die isländische Skel Fjárfestingafélag. Somit trifft die Löschung alle drei Kandidaten der Simulation.

Der passive Verkaufsdruck bleibt überschaubar

Die Löschung delistet die Aktie nicht. Ebenso wenig zwingt sie Strategy, Bitcoin zu verkaufen. Verkaufen müssen lediglich die Fonds, die MSCIs globale Investable-Market-Indizes nachbilden, und zwar zum Stichtag nach Handelsschluss am 30. November. Strategy bezifferte deren Bestand von rund 13 Mio. Aktien auf weniger als ein einziges Handelstagesvolumen. Nach Strategys eigener Rechnung bleibt der erzwungene Verkauf somit begrenzt.

JPMorgan hatte die möglichen Abflüsse bereits im November 2025 beziffert. Die Bank rechnete damals mit rund 2.8 Mrd. USD bei einem MSCI-Ausschluss. Folgten weitere Indexanbieter, kämen zusätzlich bis zu 8.8 Mrd. USD hinzu. Allerdings bezog sich die Schätzung auf den ursprünglichen Vorschlag, der Firmen mit digitalen Assets ab 50% der Aktiven treffen sollte. Auf die finale Regel lässt sie sich daher nur bedingt übertragen. Ferner hat MSCI selbst keine eigene Zahl zur finalen Regel publiziert.

Die Bitcoin-Käufe hängen an der Kapitalbeschaffung

Strategy finanziert seine Bitcoin-Käufe über mehrere Kanäle: Wandelanleihen, die Vorzugsaktien STRF, STRC, STRK und STRD sowie Stammaktien, die es über ein At-the-Market-Programm laufend am Markt platziert. Das Modell trägt allerdings nur, solange die Aktie mit einem Aufgeld auf den Wert der gehaltenen Bitcoin handelt. Die Kennzahl dafür heisst mNAV, das Verhältnis von Börsenwert zum Wert des Bitcoin-Bestands. Liegt sie unter 1, verwässert hingegen jede neue Aktie die bestehenden Aktionäre, statt deren Bitcoin-Anteil pro Aktie zu erhöhen. Ein allfälliger Kursrückgang nach dem Indexausschluss würde folglich genau dieses Aufgeld schmälern.

Dass sich die Mittelverwendung bereits verschiebt, zeigt der 8-K vom 9. November 2026. In der Woche bis 8. November verkaufte Strategy 2'051'348 Stammaktien für netto 283.8 Mio. USD, Vorzugsaktien platzierte es keine. Davon flossen 81.9 Mio. USD in 1'036 BTC zum Durchschnittspreis von 79'012 USD. Das sind nur rund 29% des Erlöses. Auffällig ist die übrige Verwendung. Mit 188.3 Mio. USD oder rund 66% kaufte das Unternehmen 1'887'464 eigene Vorzugsaktien des Typs STRC zurück. Der Rückkauf war damit mehr als doppelt so gross wie die Bitcoin-Ausgabe. Schliesslich blieben die restlichen 13.6 Mio. USD als Cash im Unternehmen. Ebenso hatte Strategy bereits in der Vorwoche 2'092'035 STRC-Aktien für 208.2 Mio. USD zurückgekauft.

Bitcoin verkaufte Strategy in der Woche keine. Der Bestand umfasst nun 850'364 BTC zu Gesamtkosten von 64.16 Mrd. USD, im Schnitt 75'456 USD pro Bitcoin. Die USD-Reserve lag bei 4.77 Mrd. USD, für Vorzugsdividenden entnahm das Unternehmen in der Woche zudem 21.1 Mio. USD. Um den Bestand weiter auszubauen, bleibt Strategy dennoch auf neue Emissionen angewiesen.

Strategy bestreitet die Einstufung als Non-Operating

Strategy hat sich früh gegen die Regel gewehrt. In einem Schreiben vom 31. August 2026 an MSCIs Equity Index Committee forderte das Unternehmen, den Vorschlag zurückzuziehen. Den Konsultationsvorschlag nannte es diskriminierend, willkürlich und fehlgeleitet. Gleichzeitig hielt es fest, eine Löschung hätte keine wesentliche Auswirkung auf sein Geschäft. Ausserdem argumentiert Strategy, es weise sein Bitcoin-Geschäft nach US-GAAP als operatives Segment aus. Die bitcoin-neutrale Formulierung hält das Unternehmen für eine blosse Neuverpackung des früheren 50%-Vorschlags.

Der Streit reicht über Strategy hinaus. Ob ein Unternehmen, dessen Bilanz vor allem aus Bitcoin besteht, als operativ gilt, entscheidet über seinen Zugang zu den grossen Indizes und damit zu passivem Kapital. Die Aktie bleibt zwar handelbar, doch Indexfonds richten ihre Bestände allein nach den Indexgewichten aus. Und in derselben Runde trifft die Regel bereits Metaplanet und Upexi, die ebenfalls als Krypto-Treasury-Firmen gelten. Ob S&P oder FTSE Russell eine vergleichbare Definition einführen, ist nicht entschieden.