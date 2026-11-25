Zehn Konten haben im dritten Quartal 2026 das gesamte Wachstum im Handelsvolumen auf dem XRP Ledger getragen. Sie stellten 65% des Orderbuch-Volumens, gleichzeitig sank die Zahl der handelnden Konten weiter.

Der XRP Ledger (XRPL) ist die Blockchain hinter XRP und verfügt über eine eingebaute dezentrale Börse. Ihr Kern ist ein zentrales Limit-Orderbuch: Passt ein Auftrag zu einem bestehenden Angebot, führt das Netzwerk ihn sofort aus, sonst bleibt er im Buch liegen. Seit März 2024 ergänzen ausserdem Pools nach dem Prinzip des Automated Market Maker (AMM) das Orderbuch. Eingeführt hat sie das Amendment XLS-30. Für jeden Trade wählt die Pfadfindung des Ledgers den besten Kurs aus Pool, Orderbuch oder einer Kombination beider. Die vorliegenden Daten stammen von Evernorth, einer von Ripple gestützten XRP-Treasury-Gesellschaft, die seit Oktober 2026 unter dem Ticker XRPN an der Nasdaq kotiert ist. Gemäss Evernorth stieg das Orderbuch-Volumen im dritten Quartal um 26% auf durchschnittlich 4.51 Mio. XRP pro Tag, nach rund 3.57 Mio. XRP im Vorquartal.

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Zehn Konten erklären das gesamte Wachstum

Der Anteil der zehn aktivsten Konten am Orderbuch-Volumen hat sich innert eines Jahres beinahe verdoppelt. Vor einem Jahr lag er bei 33%, im zweiten Quartal bei 48% und im dritten Quartal schliesslich bei 65%. Für den ersten Sprung um 15 Prozentpunkte brauchte es drei Quartale. Der zweite Sprung um 17 Punkte erfolgte hingegen innerhalb eines einzigen Quartals. Die Konzentration hat sich folglich beschleunigt.

Deutlicher wird die Verschiebung in absoluten Zahlen. Die Top 10 handelten im dritten Quartal rund 2.93 Mio. XRP pro Tag, nach 1.71 Mio. XRP im Vorquartal. Das entspricht einem Plus von 1.22 Mio. XRP täglich. Alle übrigen Konten kamen jedoch nur noch auf rund 1.58 Mio. XRP pro Tag, nach 1.86 Mio. XRP im zweiten Quartal. Ihr Volumen schrumpfte somit um 0.28 Mio. XRP pro Tag. Insgesamt wuchs der Handel im Orderbuch um rund 0.94 Mio. XRP täglich. Die Top 10 legten damit stärker zu als der gesamte Markt, weil der Rest im selben Zeitraum Volumen verlor.

Allerdings ermittelt Evernorth die zehn aktivsten Konten für jedes Quartal neu. Es muss sich deshalb nicht um dieselben Adressen handeln wie im Vorquartal. Die Kennzahl beschreibt also, wie stark sich der Handel auf wenige Teilnehmer konzentriert, und sagt nichts über deren Identität. Am Befund ändert das wenig.

Halb so viele Konten handeln im Orderbuch

Gleichzeitig dünnt sich der Kreis der Teilnehmer aus. Die Zahl der Konten, die im Orderbuch handeln, hat sich innert eines Jahres etwa halbiert. Zudem sanken die täglichen Trades im dritten Quartal um 37%. Die durchschnittliche Tradegrösse stieg von 19 auf 35 XRP. Weniger Konten platzieren somit grössere Aufträge, und ein kleiner Kern trägt den Grossteil der Aktivität.

Ebenso verschiebt sich das Gewicht innerhalb der dezentralen Börse. Ein AMM-Pool hält zwei Assets und berechnet den Preis algorithmisch. Wer einem Pool Liquidität bereitstellt, erhält LP-Token und stimmt über die Handelsgebühr ab. Je grösser ein Trade ausfällt, desto stärker wächst im Pool die Slippage, also die Abweichung vom erwarteten Kurs. Im Orderbuch erhält ein Auftrag hingegen den exakten Preis, sofern ein Gegenangebot ihn vollständig füllt. Der Anteil der AMM-Pools am DEX-Volumen fiel auf 13%, nachdem er ein Jahr zuvor noch bei 38% gelegen hatte. Das Orderbuch gewann damit relativ an Bedeutung.

Anteile beschreiben jedoch nur die Verteilung, nicht die absolute Aktivität. Ein höherer Orderbuch-Anteil kann auch daraus entstehen, dass das Volumen in den Pools schrumpft. Orderbuch-Volumen und gesamte DEX-Aktivität sind deshalb nicht dasselbe.

Evernorth deutet die Daten als professionellen Handel

Evernorth liest die Verschiebung als Zeichen für professionellen Handel. Nach dieser Lesart kaufen und verkaufen Market Maker dieselben Assets wiederholt und erzeugen so hohes Volumen über wenige Konten. Dazu passen die grösseren Einzelaufträge, die sich in den Daten zeigen. Das Unternehmen schränkt die Aussagekraft der Zahlen allerdings selbst ein. Hohes Volumen bedeute nicht zwingend, dass sich grosse XRP-Beträge ohne Kursbewegung handeln lassen. Für institutionelle Anleger, die Liquidität auf dem XRPL beurteilen, sind Volumen und Markttiefe folglich zwei verschiedene Grössen.

Evernorth ging im Oktober 2026 per SPAC-Fusion mit Armada Acquisition Corp. II an die Nasdaq. Im Zuge der Fusion lösten rund 80% der öffentlichen Armada-Aktionäre ihre Anteile ein, was Abflüsse von rund 195 Mio. USD bedeutete. Beim Listing verfügte das Unternehmen dennoch über rund 473 Mio. XRP und 300 Mio. USD an Bruttobarmitteln. Wer Aktien kauft, hält Anteile an der Gesellschaft, nicht direkt XRP. Die Strategie sieht vor, die Bestände nicht passiv zu halten. Stattdessen will Evernorth über DeFi-Lending, Liquiditätsbereitstellung und den Betrieb von Validatoren Rendite erzielen. Ziel ist letztlich mehr XRP pro Aktie.

Auffällig ist der Absender der Zahlen. Evernorth wertet genau das Ökosystem aus, in dem es selbst Rendite erwirtschaften will. Eine unabhängige Prüfung der Daten ist zudem bisher nicht bekannt. Ausserdem steht der Befund selbst quer zur Erzählung einer breit gestreuten Teilnahme: Zehn Konten stellen zwei Drittel des Volumens.

Das Marktumfeld für Evernorth trübt sich ein

Kurzfristig zeigt sich ein anderes Bild. Gemäss DefiLlama erreichten die dezentralen Börsen auf dem XRPL in den sieben Tagen bis zum 25. November 2026 ein Volumen von 46.5 Mio. USD. Das sind 22% weniger als in der Vorwoche. Der Rückgang steht im Kontrast zum Wachstum im Orderbuch, wenngleich beide Kennzahlen nur eingeschränkt vergleichbar sind. Evernorth zählt XRP im Orderbuch, DefiLlama erfasst das gesamte DEX-Volumen in USD. Ferner reagieren Wochenzahlen schneller als Quartalsdurchschnitte, die kurzfristige Ausschläge glätten.

Ebenso schwach entwickelt sich die Evernorth-Aktie. Am 24. November 2026 fiel sie um 2.6% auf 6.80 USD und lag damit knapp 60% unter dem Niveau ihres Nasdaq-Debüts. XRP verlor seit dem Börsengang des Unternehmens über 25%. Für Evernorth sind auch die Volumendaten relevant, weil das Unternehmen unter anderem mit Liquiditätsbereitstellung auf dem XRPL Rendite erzielen will. Ob die Gesellschaft dafür das Orderbuch oder AMM-Pools nutzt, geht aus den Daten nicht hervor. Rückschlüsse auf ihre Erträge erlauben die Zahlen daher nicht.