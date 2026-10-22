Krypto-Arm von a16z streicht „crypto“ aus dem Namen

Die Krypto-Sparte von Andreessen Horowitz soll laut The Information das Wort „crypto" aus ihrem Namen streichen. Mit der Umbenennung von a16z crypto in a16z frontier soll ein breiteres Anlagemandat einhergehen, eine offizielle Bestätigung fehlt allerdings bislang.

a16z crypto ist der auf Blockchain-Technologie spezialisierte Arm der Risikokapitalgesellschaft Andreessen Horowitz. Die Einheit sammelt Geld bei institutionellen Investoren, den sogenannten Limited Partners, und investiert es über eigene Fonds in Start-ups und Token. Gründer und Managing Partner ist Chris Dixon. Über fünf Fonds hat das Team insgesamt 9.8 Mrd. USD eingesammelt, zuletzt im Mai 2026 den Crypto Fund 5 mit 2.2 Mrd. USD. Laut The Information, das sich auf eine mit den Plänen vertraute Person beruft, habe a16z einige Limited Partners bereits informiert. Gleichzeitig soll General Partner Ali Yahya das Team verlassen. Weder a16z noch Dixon oder Yahya haben sich bislang öffentlich geäussert.

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a16z crypto soll sich in frontier umbenennen

Die Meldung beruht auf einer einzigen anonymen Quelle. Demnach wolle a16z crypto künftig als a16z frontier auftreten und die Anlagestrategie über Krypto hinaus ausweiten. Eine Stellungnahme des Unternehmens liegt nicht vor. Einzelne Medien schrieben zwar von einer Ankündigung, jedoch stützen sich auch diese Texte allein auf den Bericht von The Information. Folglich bleibt die Umbenennung vorerst eine Meldung und keine bestätigte Entscheidung.

Offen ist zunächst die Reichweite des Schritts. Die Berichte unterscheiden sich darin, ob sich die gesamte Einheit umbenennt oder nur der Name des Hauptfonds wechselt. Ebenso unklar bleibt, ob die fünf bestehenden Fonds den neuen Namen tragen sollen oder nur künftige Vehikel. Für die Limited Partners dieser Fonds ist das keine Formsache, denn sie haben Kapital für dedizierte Krypto-Fonds zugesagt. Selbst die Schreibweise ist nicht gesichert. Medien schreiben den neuen Namen teils klein, teils mit grossem F.

Einen Rückzug aus Krypto bedeutet die Ausweitung laut den Berichten nicht. Vielmehr würde der neue Name eine Praxis abbilden, die bereits begonnen hat. Der Fonds investierte schon in Unternehmen ausserhalb der Blockchain-Welt, darunter Kalshi, eine Plattform für Prognosemärkte, und Ornn, einen Marktplatz für KI-Rechenleistung. Dennoch liegen beide Beteiligungen nahe an Themen, die das Team ohnehin verfolgt.

Ali Yahya soll ein eigenes Start-up gründen

Ali Yahya kam 2017 zu Andreessen Horowitz und war das erste Vollzeit-Mitglied des Krypto-Teams. Vier Jahre später beförderte ihn die Firma zum General Partner. Nun soll er Investoren mitgeteilt haben, dass er gehe, um ein eigenes Start-up aufzubauen. Ob er bereits ausgeschieden ist oder erst noch ausscheidet, geht aus den Berichten allerdings nicht eindeutig hervor. Zu Branche oder Finanzierung des neuen Unternehmens liegen keine Angaben vor.

Mit Yahya verliert die Einheit eines ihrer langjährigsten Mitglieder. Er war rund neun Jahre Teil des Teams und begleitete den Aufbau von den Anfängen bis zum Abschluss von Fund 5 im Mai 2026. Zudem fällt sein Abgang in eine Phase, in der die Einheit ihre Strategie neu ausrichten soll. Chris Dixon bleibt hingegen Gründer und Managing Partner von a16z crypto. Somit behält die Einheit ihren bekanntesten Kopf, der als öffentliches Gesicht der Web3-Bewegung gilt. Dass Umbenennung und Personalie gleichzeitig bekannt werden, ist zeitlich auffällig, ein inhaltlicher Zusammenhang ist jedoch nicht belegt.

Fund 5 galt als reiner Krypto-Fonds

Im Mai 2026 schloss a16z crypto den Crypto Fund 5 mit 2.2 Mrd. USD ab. Das entspricht rund der Hälfte des Vorgängers, denn Fund 4 hatte im Mai 2022 noch 4.5 Mrd. USD eingesammelt. Der ältere Fonds investiert weiterhin. Gegenüber Fund 4 liegt der neue Fonds rund 51% tiefer. Ebenfalls 2.2 Mrd. USD hatte Fund 3 im Jahr 2021 eingesammelt. Über alle fünf Fonds summiert sich das Kapital auf 9.8 Mrd. USD.

Schon der Name von Fund 5 legte den Schwerpunkt fest. Der Fonds zielt auf Stablecoins, Tokenisierung, Perpetual Futures, Prognosemärkte, Onchain-Kredite und KI-Agenten. Auffällig ist, dass zwei dieser Felder bereits an die nun gemeldete Ausrichtung grenzen. Prognosemärkte und KI-Agenten verbinden Krypto-Infrastruktur mit Bereichen ausserhalb der Branche, ebenso wie die Beteiligungen an Kalshi und Ornn. Die gemeldete Ausweitung knüpft somit an bestehende Schwerpunkte an. Trotzdem stünde ein Fonds, den das Team vor rund fünf Monaten unter dem Krypto-Label lancierte, künftig neben einer Marke ohne dieses Wort.

An der Kapitalbasis ändert ein neuer Name zunächst nichts. Die bestehenden Fonds bleiben Vehikel mit bereits zugesagten Mitteln der Investoren. Ob ein künftiger Fonds unter dem neuen Namen und mit breiterem Mandat aufgelegt würde, lassen die Berichte offen.

Paradigm und weitere Fonds haben ihre Mandate bereits erweitert

a16z crypto wäre nicht der erste grosse Krypto-Investor mit breiterem Auftrag. Paradigm, ebenfalls auf Krypto spezialisiert, öffnete im Juli 2026 seinen Fonds IV mit 1.2 Mrd. USD für Investitionen in KI und Robotik. Der Fonds ist damit gut halb so gross wie Fund 5 von a16z. Zwischen beiden Schritten liegen rund drei Monate. Der Konkurrent vollzog also früher, was a16z nun laut Bericht vorbereitet.

Ausserdem weiteten Framework Ventures und Haun Ventures ihre Mandate aus. Haun Ventures sammelte im Mai 2026 1 Mrd. USD ein und rückte dabei KI-Agenten in den Fokus. Gleichzeitig passt eine Krypto-Sparte, die in KI-Rechenleistung investiert, nicht mehr vollständig unter das alte Label. Für Limited Partners verschiebt sich deshalb die Frage, was ein Krypto-Fonds überhaupt abdeckt. Da a16z crypto zu den grössten Krypto-Risikokapitalgebern zählt, hätte ein Namenswechsel folglich Signalwirkung über das eigene Haus hinaus.

Eine Bestätigung durch a16z müsste schliesslich mehrere Punkte klären. Dazu zählen die offizielle Schreibweise des neuen Namens und die Frage, ob er für die gesamte Einheit oder nur für künftige Fonds gilt. Weiterhin offen ist, wann Yahya ausscheidet und wer seine Aufgaben im Team übernimmt. Bis dahin stützt sich jede Einordnung auf eine einzige anonyme Quelle.