Wochenrückblick Kalenderwoche 5 – 2024

Das Thema „Spot Bitcoin ETFs“ in den Vereinigten Staaten hat seit geraumer Zeit für intensive Diskussionen gesorgt. Der Mangel an solchen Finanzprodukten am grössten Kapitalmarkt hat es Investoren bisher erschwert, auf einfache Weise in die führende Kryptowährung und somit in die aufstrebende Anlageklasse digitaler Vermögenswerte zu investieren. Nach anhaltendem Zögern der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, kam es schließlich zur Genehmigung dieser Finanzinstrumente. Am 10. Januar begannen insgesamt 11 ETFs mit dem Handel, die seitdem sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern neue Möglichkeiten für ein Engagement in Bitcoin bieten.

Eine Analyse der Handelsaktivitäten der ersten Wochen offenbart interessante Einsichten. In den ersten zehn Handelstagen nach Markteinführung flossen netto 759 Millionen USD in die neu aufgelegten ETFs. Zusammen mit dem bereits etablierten Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) beläuft sich das Gesamtvermögen der in den USA gehandelten Bitcoin-Instrumente auf 26 Milliarden USD. Im Vergleich zu Gold ETFs mit einem Vermögen von 95 Milliarden USD und Silber ETFs mit 11 Milliarden USD stellt dies bereits einen beachtlichen Erfolg dar. Das Handelsvolumen am ersten Tag erreichte mit 4,6 Milliarden USD einen neuen Rekord für ETF-Lancierungen und übertraf damit alle bisherigen Bestmarken. Die Spitzenpositionen unter den Emittenten teilen sich Fidelity mit ihrem FBTC, Blackrock mit IBIT und die Kooperation zwischen Ark Invest und 21Shares mit ARKB.

Die Entwicklung übertraf die meisten Erwartungen, und der aktuelle Nettozufluss (einschließlich GBTC-Abflüsse) führt zu einer erheblichen Absorption des Bitcoin-Angebots, die etwa das Zweifache der Bitcoin-Inflationsrate ausmacht. In zwei Monaten wird sich die Bitcoin-Inflationsrate halbieren, was zu einem weiteren signifikanten Anstieg der Absorptionsrate des Bitcoin-Angebots allein durch ETF-Zuflüsse führen wird.