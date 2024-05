Edward Snowden tritt bei Krypto-Konferenz in der Schweiz auf

Vom 5. bis 13. Juni 2024 trifft sich die globale Tech-Community in Zug für das Swiss WEB3FEST 2024. Das Programm beinhaltet verschiedene Veranstaltungen und Redner. Den Höhepunkt bildet der Auftritt des berühmten Whistleblowers und Datenschutzaktivisten Edward Snowden.

Während der Schweizer Krypto-Konferenz wird Snowden eine 90-minütige Q&A-Session im SHED in Zug abhalten und eine Keynote auf der Unconference in Zürich geben. Seine Vorträge versprechen tiefe Einblicke in Datenschutz, digitale Rechte und die Zukunft der Dezentralisierung. Das Swiss WEB3FEST ist eine Web3-Veranstaltungsreihe in der Schweiz, die Innovationen in den Bereichen Blockchain, KI und deren Anwendungen verbindet. Das Festival deckt ein breites Spektrum an Themen ab: von nachhaltigen Technologielösungen bis hin zur Entwicklung der digitalen Finanzwelt.

Snowden kommt in die Schweiz

Das WEB3FEST wird nationale und globale Führungskräfte, Start-ups und Branchenexperten versammeln, um die neuesten Entwicklungen und Trends in der Web3-Technologie zu diskutieren. Das Festival bietet fokussierte Sessions von Investorenbrunches bis hin zu thematischen Roundtables und schafft ein Umfeld, das reich an Innovation und Kollaboration ist. Edward Snowdens Auftritte finden an zwei Tagen stattt:

90-minütiges Q&A-Event: 7. Juni, SHED, Zug. Tauschen Sie sich direkt mit Edward Snowden in einer intimen Umgebung über kritische Fragen zum digitalen Datenschutz und zur Sicherheit aus.

Keynote: 8. Juni, Unconference, Zürich. Erhalten Sie einzigartige Perspektiven zur Dezentralisierung und zur sich wandelnden Web3-Landschaft von einer der einflussreichsten Stimmen in der Datenschutzdebatte.

Snowden lebt derzeit im russischen Exil und wird in den USA gesucht, wo ihm bis zu 30 Jahre Haft drohen, weil er Menschenrechtsverletzungen durch Regierungen in aller Welt aufgedeckt hat. Seit Jahren spricht sich der Whistleblower für die Vorteile Bitcoins und des weitergreifenden Web3 aus.

Unpopular but true: Bitcoin is the most significant monetary advance since the creation of coinage. If you don't believe me or don't get it, I don't have time to try to convince you, sorry. — Edward Snowden (@Snowden) February 18, 2024

Weiteres Programm